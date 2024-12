Madonia, diretta fiume su Ballando: il suo commento su Pellegrini

Ieri sera Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando Con Le Stelle in coppia con Federica Pellegrini, ha avviato una diretta sul suo profilo Instagram ufficiale per parlare degli avvenimenti che lo hanno visto coinvolto nell’ultima settimana. Nello specifico ha citato proprio la campionessa di nuoto ed in particolare la sua ultima esibizione senza di lui. Scopriamo meglio che cosa ha detto di preciso.

Ha fatto parecchio discutere nell’ultima settimana l’abbandono improvviso di Ballando Con Le Stelle da parte di uno dei ballerini professionisti, Angelo Madonia. Quest’ultimo era in coppia con Federica Pellegrini, poi affiancata dall’ex volto del programma Samuel Peron. Il suo nuovo maestro si è tuttavia infortunato prima della puntata di sabato e Federica ha dovuto cambiare nuovamente partner di ballo, venendo affidata a Pasquale La Rocca, prima in gara con Nina Zilli. Intanto Madonia ieri sera ha tenuto una diretta su Instagram, la prima dopo il suo abbandono del programma.

Il ballerino aveva già annunciato che alle 22.00 si sarebbe collegato con i suoi follower ed in molti avevano pensato potesse raccontare qualche retroscena su quanto avvenuto in quest’ultima settimana o innalzare qualche polemica a causa del suo licenziamento. Non c’è stato nulla di tutto questo. Angelo ci ha difatti tenuto semplicemente a ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato in questi giorni. In tantissimi hanno difatti dimostrato la loro solidarietà ed il loro affetto nei confronti del ballerino dopo il suo abbandono della competizione.

Madonia ha poi parlato anche della sua ex partner di ballo Federica Pellegrini. Nei suoi confronti ha speso solo belle parole, congratulandosi con lei per la sua ultima esibizione. Angelo si è dichiarato felice per il risultato ottenuto dalla concorrente e ha fatto il suo in bocca al lupo a tutti. Ha poi parlato anche di Sonia Bruganelli, domandandosi come sarebbe andata se avesse fatto coppia con lei, e ringraziato Luca Barbareschi per aver parlato bene di lui a La Volta Buona. Infine ha fatto un grande annuncio: forse ci sarà la possibilità che vada in Spagna!