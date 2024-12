Ballando ultime verità: Mariotto, Madonia-Pellegrini, Lucarelli-Sonia

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio si è commentata la prima semifinale di Ballando Con Le Stelle trasmessa sabato scorso. Nello specifico si sono trattati diversi argomenti caldi, tra cui l’abbandono improvviso dello studio da parte di Guillermo Mariotto, il caso che ha visto coinvolta Federica Pellegrini dopo il ritiro del suo ballerino Angelo Madonia e lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Oggi sono venute fuori diverse verità dopo che i giornalisti de La Volta Buona hanno intervistato alcuni dei protagonisti dello show. Scopriamo insieme quali sono.

Il caso Mariotto

Come di consueto ogni lunedì, anche oggi a La Volta Buona si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso su Rai 1. Per prima cosa Caterina Balivo ha trattato il caso Mariotto. Il giudice, ospite fisso del lunedì, quest’oggi non si è presentato in studio venendo sostituito dal collega Fabio Canino. Quest’ultimo ha quindi voluto chiarire il motivo del suo abbandono improvviso del teatro nel corso dell’ultima puntata. Canino ha confermato quanto già detto domenica in merito alla questione, ribadendo come Guillermo non si fosse sentito bene e aveva quindi dovuto lasciare lo studio.

Il caso Bruganelli-Lucarelli

Poco dopo si è parlato anche del caso relativo a Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Nello specifico Caterina ha introdotto l’argomento facendo riferimento all’intervista di Sonia a Belve nella quale ha affermato di essere stata utilizzata come personaggio polemico per creare hype. I giornalisti de La Volta Buona hanno quindi intervistato i giudici di Ballando Con Le Stelle Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, chiedendogli un loro commento sulla questione. La risposta di Mariotto è stata “io non so chi sia la signora Bruganelli”. Lucarelli ha invece ironizzato sulla questione dicendo “la ringraziamo per aver dato così tanto successo ad un programma appena nato e che quindi aveva bisogno di lei”. Fabio Canino, presente in studio, ha poi sottolineato come Sonia tendesse a buttare benzina sul fuoco ed i giudici ne approfittassero.

Il caso Pellegrini-Madonia

Infine si è trattato anche il caso Federica Pellegrini. La concorrente era inizialmente in coppia con Angelo Madonia, poi allontanato. Il ballerino è stato poi sostituito da Samuel Peron, che si è tuttavia infortunato proprio prima della puntata di sabato. A quel punto la concorrente è stata affiancata a Pasquale La Rocca, partner di ballo di Nina Zilli. A riguardo Federica Pellegrini e Milly Carlucci hanno rilasciato delle nuove dichiarazioni. Nello specifico la nuotatrice ha affermato di voler restare fuori dai gossip. Per tale motivo ha preferito non parlare troppo dell’accaduto e pensare esclusivamente a ballare. Ha poi sottolineato come questa settimana sia uscita dallo studio con il sorriso, lanciando una frecciatina al suo ex maestro Angelo Madonia. Riguardo alla decisione di affidare Federica a Pasquale, invece, Milly ha rivelato come fosse stata presa venerdì notte e la coppia avesse provato solo due ore prima della puntata.