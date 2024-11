Caos Ballando, Peron infortunato: con chi balla Pellegrini?

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1, prima delle due semifinali, si è aperta con un annuncio da parte di Milly Carlucci. La conduttrice ha difatti parlato nuovamente dell’abbandono di Angelo Madonia, sostituito da Samuel Peron. Proprio quest’ultimo, tuttavia, neppure è tornato che già ha subito un infortunio. Il ballerino si è difatti presentato in studio con una stampella e non si sa ancora quale potrebbe essere il futuro della sua partner di ballo Federica Pellegrini all’interno del programma. Che possa esserci un ritorno del suo ex maestro Madonia o che venga affidata ancora a qualcun altro? Di seguito analizziamo le diverse possibilità.

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando Con Le Stelle è stato abbastanza sfortunato. Ad inizio settimana, difatti, è stato annunciato l’abbandono del suo maestro Angelo Madonia. La soluzione, tuttavia, è stata ben presto trovata e la concorrente è stata affidata a Samuel Peron, ex volto del programma. Peccato che ieri sera, nel corso delle prove, Peron si sia infortunato. Questa sera, difatti, il ballerino si è presentato in studio con le stampelle e Milly ha iniziato la puntata con annuncio riguardante proprio le sorti di Federica Pellegrini.

Di seguito le parole precise di Milly Carlucci:

Avete letto e sentito tante cose sui social, sui giornali, si è raccontato di tutto, diciamo che è stata la settimana dove noi abbiamo dovuto prendere una decisione che sicuramente è stata per noi difficile e dolorosa ma inevitabile, che è stata quella di allontanare un maestro da Ballando Con Le Stelle e chiedere ad uno dei nostri amati maestri storici di arrivare in soccorso della nostra Federica ed ecco che è arrivato Samuel Peron. Però, come racconta la storia in generale, il viaggio dell’eroe è sempre difficile e spesso costellato di gravi difficoltà improvvise e infatti come vedete Samuel Peron ieri sera ha subito un infortunio e quindi adesso che cosa accadrà questa sera? Come faremo a tenere in gara e in pista Federica e Samuel? Tutto questo ve lo racconteremo più avanti.

Con chi ballerà Federica Pellegrini? Le supposizioni

Come si può leggere, quindi, la conduttrice ancora non ha rivelato quali saranno le sorti della concorrente. Con chi ballerà quindi Federica? Possibile che le venga assegnato ancora un nuovo ballerino affinché possa proseguire nella gara. Qualcuno sul web ha iniziato a supporre di chi possa trattarsi ed alcuni hanno pensato addirittura a Raimondo Todaro, anche lui un ex maestro di Ballando Con Le Stelle come Samuel Peron, poi passato ad Amici di Maria de Filippi. Che possa trattarsi davvero di lui?

Di seguito qualche commento comparso sul web a riguardo:

Federica potrebbe anche essere affiancata da Moreno Porcu, altro ballerino professionista che quest’anno non è in gara con nessun concorrente. Il maestro sta difatti sta ballando in coppia con i ballerini per una notte. Infine c’è addirittura chi pensa possa esserci il ritorno a sorpresa di Angelo Madonia! Intanto i fan di Ballando Con Le Stelle che speravano di rivedere Samuel in pista probabilmente non verranno accontentati, in quanto non è sicuro che il ballerino riesca a ballare.