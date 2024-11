Federica Pellegrini, allarme rosso: crac per Peron, parla Lucarelli

Piove sul bagnato per Federica Pellegrini. La ‘Divina’, protagonista a Ballando con le Stelle, ha cambiato partner in corso d’opera, dopo la cacciata di Angelo Madonia che non ha saputo legare professionalmente con lei, avendo atteggiamenti ritenuti dalla produzione non consoni allo spirito della gara. Da qui la scelta di estrometterlo. Mai prima d’ora un maestro del corpo docente era stato allontanato dalla trasmissione. Milly Carlucci e il suo team si sono subito messi al lavoro per sostituire il danzatore palermitano, richiamando all’ovile un volto storico di Ballando, vale a dire Samuel Peron. Il problema è che la presenza di quest’ultimo è in forte dubbio. Nelle scorse ore si è saputo di un suo infortunio al ginocchio. Inevitabilmente è scattata l’emergenza: con chi scenderà in pista la Pellegrini nella prima semifinale?

Secondo quanto riferito dall’account X Cinguetterai, Samuel Peron potrebbe non prendere parte alla puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 30 novembre su Rai 1. Il professionista sarebbe stato vittima di un problema al ginocchio. Mancano poche ore alla diretta del talent e la situazione non è ancora definita. Anche Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter ‘Vale Tutto’, ha confermato che la notizia inerente ai problemi di salute del maestro è vera e che la presenza in gara di quest’ultimo è in bilico. Laddove Peron non dovesse farcela, si dovrebbe trovare una soluzione in extremis per permettere a Federica Pellegrini di scendere in pista.

Il percorso impeccabile di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle

Fino ad ora l’ex nuotatrice si è rivelata una sorpresa positiva sotto tutti i punti di vista nel talent show. Chi pensava che avrebbe assunto atteggiamenti da prima donna si è dovuto ricredere. La Pellegrini ha dimostrato dedizione, umiltà e impegno, riuscendo persino a sopportare i comportamenti per nulla eccepibili di Madonia che, come è arcinoto, è poi stato cacciato. Peron, invece, non appena è stato chiamata per danzare con la ‘Divina’, ha immediatamente voluto far vedere di avere l’intenzione di mettere a suo agio la partner.

Nel frattempo Sonia Bruganelli, compagna di Madonia, ha rilasciato un’intervista a Belve in cui ha sparato a zero su Ballando con le Stelle, accusando il programma di averla sfruttata solo per fare polemica.