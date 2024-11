Sonia Bruganelli, Belve: sparate su Ballando, altro disastro mediatico

A Belve, nella puntata in onda il 3 dicembre in prima serata su Rai Due, sarà protagonista Sonia Bruganelli. Le anticipazioni dell’intervista sono state diffuse dalla Rai. La produttrice televisiva ha sparato a zero su Ballando con le Stelle, assumendo un atteggiamento che si può definire vittimistico. In particolare ha dichiarato che il suo personaggio è stato sfruttato per fare polemiche e non è stato valutato per la sostanza relativa alla danza. Dal faccia a faccia con Francesca Fagnani, l’ex moglie di Paolo Bonolis non ha lesinato critiche al dancing show di Milly Carlucci, arrivando a dire che le sue coreografie duravano meno di quelle degli altri concorrenti. Al contrario, ha sempre sostenuto l’imprenditrice, i momenti di confronto con la giuria sarebbero stati allungati volutamente dalla trasmissione.

Sonia Bruganelli contro Ballando con le Stelle

“Non interessava come miglioravo nel ballo. Le polemiche hanno funzionato più di sempre”, ha sostenuto la Bruganelli, affermando che in questa stagione lei è stata sfruttata dalla produzione di Ballando con le Stelle “come personaggio polemico”. All’inizio, ha aggiunto l’imprenditrice, “ho creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo”, però poi “in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: ‘sarà che come ballo interessi meno?’ Ed era effettivamente così”.

Francesca Fagnani: “Lei vuole dire che è stato costruito tutto apposta?” “Certo, è ovvio”, la secca replica della Bruganelli che ha aggiunto: “Quello che facevo era relativo perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche che infatti quest’anno hanno funzionato più di sempre”. E ancora: “Ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io”. Quando la conduttrice le ha domandato se reputa bella l’esperienza a Ballando con le Stelle, l’ospite ha chiosato: “Insomma”.

Durante la conversazione con Fagnani, Bruganelli ha anche parlato del suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis e di quello con l’attuale compagno Angelo Madonia, fresco di cacciata dal programma per atteggiamenti non proprio impeccabili nei confronti della sua partner Federica Pellegrini.

Sonia Bruganelli sa come funziona la televisione?

Ci è o ci fa? La domanda è d’obbligo dopo le dichiarazioni della Bruganelli a Belve che si possono considerare un suo ennesimo disastro mediatico. Possibile che proprio lei, che la tv la conosce molto bene lavorando da anni alla produzione degli show e avendo anche avuto ruoli da opinionista, non sappia come funzionino le dinamiche di uno spettacolo come Ballando con le Stelle?

E ancora: possibile che non sappia che se un personaggio si presta alle polemiche naturalmente viene sfruttato proprio per questa inclinazione? Possibile che non sappia che esistono modi per sottrarsi al can can mediatico, comportandosi in modo differente? Possibile che non sappia che, alla fine, per certi versi, essere la figura polemica porta benefici? Non a caso lei è stata quella che ha fatto più interviste e ospitate in altri programmi. Il forte sospetto è che in realtà sappia benissimo tutto ciò e che ci giochi dentro.