Milly Carlucci, nuove dichiarazioni su Madonia: svelata la verità

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 lo studio si è collegato con Milly Carlucci, conduttrice di Ballando Con Le Stelle. Quest’ultima ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito all’abbandono del programma da parte di uno dei ballerini professionisti, ovvero Angelo Madonia, avvenuto qualche giorno fa. Nello specifico Milly ha rivelato il vero motivo dietro la decisione, che riguarderebbe il rapporto del maestro con la sua partner di ballo Federica Pellegrini. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

A La Volta Buona spesso si commenta Ballando Con Le Stelle, show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Al termine della puntata andata in onda questo pomeriggio, Caterina Balivo si è collegata proprio con Milly per parlare di una vicenda relativa al programma che ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni: l’abbandono del ballerino Angelo Madonia. Quest’ultimo è stato prontamente sostituito da Samuel Peron, ex volto della trasmissione. Intorno al ritiro del maestro sono nate diverse ipotesi. C’è chi ha pensato fosse dovuto alla discussione avuta nell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle con Selvaggia Lucarelli e chi, invece, al rapporto con la sua partner di ballo Federica Pellegrini.

Tra i due, difatti, non si è venuto a creare un feeling immediato e, stando a quanto dichiarato da Milly Carlucci a Caterina Balivo, il motivo dell’abbandono di Madonia sarebbe dovuto proprio all’unità con la Pellegrini.

Di seguito quanto detto dalla conduttrice di Ballando Con Le Stelle ai microfoni de La Volta Buona:

Chiaramente se si prende una decisione di questo tipo che non è mai successa in 19 anni non è una cosa che fa piacere, non fa piacere a nessuno di noi e umanamente la fragilità di una persona è una cosa che a me fa tenerezza e io abbraccio per cui vorrò sempre bene ad Angelo. Però diciamo che nella nostra circostanza, come ho ripetuto tante volte in 19 anni, i nostri maestri sono un’estensione della produzione che deve creare la famosa unità insieme con il proprio concorrente e questa unità è infrangibile perché il concorrente ha bisogno di supporto in sala delle stelle, anche supporto psicologico di una vicinanza che sai che c’è qualcuno a cui ti puoi appoggiare visto che metti in gioco il tuo nome, la tua credibilità di numero uno in qualche campo, che sia giornalistico, sport, televisione, cinema, facendo una cosa nella quale puoi risultare goffo, ridicolo, non proprio credibile. Quindi vanno supportati sempre, non devono mai essere lasciati soli ed in particolare poi davanti alla giuria e cose di questo genere. Quindi ecco la decisione.

Carlucci aveva già parlato a La Vita In Diretta in merito alla questione, evidenziando anche in quell’occasione come l’unità tra maestro ed allievo fosse fondamentale. Intanto l’ex partner di ballo di Angelo Madonia, Federica Pellegrini, ha iniziato le prove con il suo nuovo insegnante Samuel Peron. Domani sera per la prima volta si esibirà con lui in pista da ballo. Riguardo quanto ha visto protagonista Madonia, invece, la campionessa di nuoto aveva commentato rivelando di essersi sentita più volte a disagio nel corso delle puntate. Federica avrebbe appreso solo lunedì pomeriggio la notizia del suo abbandono.