La Vita in Diretta, Carlucci: “Madonia distratto, cos’è andato storto”

Pochi giorni fa, è stata annunciata l’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, una notizia che ha fatto parecchio discutere. Difatti, è la prima volta che un maestro di ballo viene mandato via nel pieno della competizione, e per giunta a sole tre puntate dalla finale. La Rai ha diffuso il comunicato dopo una puntata piuttosto complicata, durante la quale Madonia ha avuto un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli per difendere la sua compagna, Sonia Bruganelli, a seguito di una semplice battuta della giornalista. Nel frattempo, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il disagio di Federica Pellegrini: anziché festeggiare l’ottimo punteggio della giuria e una delle sue migliori esibizioni, si è ritrovata coinvolta suo malgrado in un momento di forte tensione con la giuria.

Tra l’altro, non è la prima volta che Federica Pellegrini si trova al centro di situazioni imbarazzanti con i giudici, spesso a causa degli interventi di Angelo Madonia, che ha più volte tirato in ballo la sua vita privata. Dopo l’addio del ballerino, il programma ha annunciato Samuel Peron, storico volto di Ballando con le Stelle, come suo sostituto per guidare l’ex nuotatrice nelle ultime puntate dello show.

Milly Carlucci rompe il silenzio su Angelo Madonia: cos’ha detto

A seguito del sorprendente annuncio della Rai, in molti si sono espressi sulla vicenda, tra cui Selvaggia Lucarelli e lo stesso Madonia. Adesso, però, è arrivato anche il commento di Milly Carlucci. A La Vita in Diretta, la conduttrice ha cercato di chiarire quanto accaduto, spiegando che Ballando con le Stelle è un programma incentrato sui vip che partecipano, e che in questo caso ci sono state troppe distrazioni che hanno interferito con il compito principale del maestro: accompagnare e supportare la ‘stella’ durante la gara. Ecco le parole della Carlucci:

È un programma che si basa su un assunto fondamentale. Noi prendiamo persone note in altri campi che ci danno fiducia e le affidiamo nelle mani dei maestri, che diventano un mondo per loro. Si aggrappano a tutto, anche psicologicamente. C’è la paura di fare una figura di schifo perché si mette in gioco la propria carriera. Quindi c’è un’unità indissolubile tra maestro e allievo, quest’unità è fatta di presenza. L’allievo sta accanto all’allievo, davanti alla giuria difende sempre l’allievo, non mette in mezzo le sue cose personali, meno che mai nella vita quotidiana. Il maestro è sempre in sala delle stelle e in sala prove, vicino al suo allievo. Questo è sempre successo per 19 anni, in questo caso non ce l’ha fatta. Cose personali hanno distratto probabilmente il maestro. Questo non ci è mai successo, quindi si era arrivati ad un punto in cui tenere insieme una coppia e farli lavorare serenamente non era più possibile.

“Federica ha saputo lunedì della decisione di Madonia, siamo stati noi e niente è arrivato dalla concorrente. Devo ringraziare Peron perché aveva deciso di attaccare gli scarpini al chiodo e invece gli è toccato tornare a ballare”, ha poi aggiunto Milly, dopo la messa in onda delle prime immagini di Federica Pellegrini e Samuel Peron insieme in sala prove.