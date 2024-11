Madonia: “Pellegrini più sentita” ed elogi spiazzanti per Lucarelli

Angelo Madonia estromesso da Ballando con le Stelle. Il danzatore palermitano, che nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha confermato la sua fuoriuscita, è poi stati raggiunto dal Corriere della Sera a cui ha concesso una lunga intervista in cui ha spiegato la sua versione dei fatti. Nel corso della chiacchierata con il quotidiano di via Solferino ha anche fatto mea culpa per il comportamento avuto con Federica Pellegrini, sua partner in pista. Ha anche smorzato i toni nei confronti della giuria e, a sorpresa, ha tessuto le lodi di Selvaggia Lucarelli, dicendo che il talent show di Milly Carlucci dovrebbe farle venti anni di contratto. Naturalmente ha anche sviscerato il tema relativo al suo legame sentimentale con Sonia Bruganelli.

Angelo Madonia, mea culpa su Federica Pellegrini

Si è capito che all’origine della sua cacciata non c’è soltanto il battibecco avuto con Selvaggia Lucarelli sabato scorso. La questione è più che ovvia. Anche perché, se fosse così, nella storia di Ballando sarebbero stati espulsi decine di professionisti visto che non di rado ci sono state frizioni tra coloro che alzano le palette e i maestri. Un aspetto cruciale del benservito dato a Madonia riguarda invece il suo rapporto con Federica Pellegrini. “Il percorso con lei è stato molto piacevole, abbiamo lavorato tanto e infatti i risultati sono cambiati di settimana in settimana e c’è stata una sua crescita progressiva nella danza”, ha premesso il ballerino.

Quando gli è stato fatto notare che la sensazione è che con la ‘Divina‘ non abbia mai legato, qualche ammissione è arrivata: “Non ho notato questo. Per due persone nuove, di quasi 40 anni che non si conoscono e devono trascorrere tanto tempo insieme, non è semplice prendersi”. Quindi il mea culpa: “Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione […]. Ho il rammarico di non aver protetto Federica Pellegrini”. Madonia poi ha dichiarato che da quando è scoppiato il caos che ha portato al suo allontanamento non ha più sentito l’ex nuotatrice (“Non abbiamo avuto modo di sentirci”), ulteriore fatto che rimarca come i rapporti non fossero proprio idilliaci.

La cacciata decisa dalla Rai e dalla produzione

Madonia ha inoltre confermato che la scelta di farlo fuori è arrivata dall’azienda e dal programma. “Sì, è stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballandi“, ha confidato, sostenendo che non è stato considerato il lavoro che ha svolto: “Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone”.

Ovviamente, quando si riferisce al suo privato, si collega alla love story con Sonia Bruganelli. Certo è che sa perfettamente come funziona Ballando con le Stelle, vale a dire che si mescolano giudizi sulla danza a ‘tranelli’ sulla sfera privata. Forse ha sbagliato a valutare la situazione? “Sì è cosi, ma tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle “trappole” e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato bene ed è arrivato quasi al massimo delle votazioni”.

Madonia ha poi spiegato di avere dei limiti e che tali limiti lo hanno portato a non sopportare più alcune provocazioni. “Lo riconosco e basta. Accetto la decisione”, ha chiosato, in merito alla cacciata. Nessuna voglia di fare ulteriori polemiche tanto che è arrivato a dire che “è giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno”. E tra queste righe si nasconde il nocciolo delle questione: perché Ballando è arrivato a dover cacciare il professionista? Non certo per le scintille con la Lucarelli. Lo si ripete, il problema è stato più grande ed ha finito per coinvolgere una concorrente come la Pellegrini che ha tenuto un atteggiamento fino ad ora impeccabile.

A proposito di Selvaggia, Madonia ha rilasciato un commento piuttosto sorprendente. Non l’ha attaccata, anzi l’ha elogiata: “Io le riconfermerei il contratto per 20 anni. Lei porta sapore al programma. È cintura nera di comunicazione e io ho perso con lei”.

Madonia sul rapporto con Sonia Bruganelli

Quando è stato domandato a Madonia se con Sonia Bruganelli, che di comunicazione teoricamente ne sa, abbia mai parlato di come affrontare la giuria e più in generale l’esperienza nel talent, il ballerino ha dichiarato: “Ci diamo sì consigli a vicenda, ma in realtà non pensavamo a come comunicare le cose, non pianificavamo quello che dovevamo dire. Eravamo lì e ripeto io l’ho gestita male”.

E con Milly Carlucci ci ha parlato? “Sì, c’è stato dispiacere da entrambe le parti. Io da ambasciatore della danza resto sostenitore di questo programma”. Tornando all’ex moglie di Paolo Bonolis, ha scandito che con lei “sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà. È un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”.