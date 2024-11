Ballando, ritorno di Samuel Peron: reazione di Pellegrini e del cast

Quest’anno a Ballando Con Le Stelle c’è stato un vero e proprio colpo di scena: l’abbandono di uno dei ballerini professionisti, Angelo Madonia. Quest’ultimo è stato sostituito da Samuel Peron, volto storico del programma, il quale ha iniziato a partire da questa settimana le prove con Federica Pellegrini, ex partner di ballo del collega. Proprio nelle ultime ore sono state condivise le prime immagini del loro incontro in sala. Scopriamo come ha reagito la campionessa di nuoto al suo arrivo e anche come gli altri membri del cast hanno preso la notizia del suo inaspettato ritorno.

Non era mai accaduto nella storia di Ballando Con Le Stelle che un ballerino professionista abbandonasse la trasmissione prima della fine. E’ per tale motivo che l’annuncio dell’improvviso ritiro di Angelo Madonia ha scatenato parecchio stupore. Intorno alla notizia ci sono state diverse speculazioni, soprattutto in merito ai motivi dell’abbandono. Immediatamente è stato rivelato anche il suo sostituto, ovvero l’ex volto del programma Samuel Peron. Quest’ultimo ha quindi iniziato questa settimana le prove con Federica Pellegrini, ex partner di ballo del collega. Le immagini del loro incontro in sala sono state mostrate per la prima volta nella puntata andata in onda ieri de La Vita In Diretta e condivise anche da RaiNews.

La reazione di Federica Pellegrini e del cast di Ballando Con Le Stelle al ritorno di Samuel Peron

Per Federica quella di dover ballare al fianco di un nuovo ballerino a pochi passi dalla finale è sicuramente una bella sfida. Una sfida che, tuttavia, la campionessa di nuoto ha accolto egregiamente. Fin da subito, difatti, Pellegrini si è messa al lavoro con il suo nuovo maestro. Intanto anche gli altri membri del cast di Ballando Con Le Stelle hanno commentato l’inaspettato ritorno di Samuel Peron nel programma. Il ballerino ha condiviso sul proprio profilo TikTok ufficiale un video dove lo si vede negli studi del dancing show di Milly Carlucci, accompagnato dalle parole: “Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua, eh già. Casa è sempre casa. Sei pronta, Federica? Io devo ancora smaltire l’emozione, dammi 5 minuti!”.

Diversi volti del programma hanno quindi commentato il filmato. Tra questi i colleghi Anastasia Kuzmina e Luca Favilla che hanno lasciato rispettivamente un cuoricino rosso e scritto “Edaje!”. Carolyn Smith, giudice ed esperta di ballo, ha fatto al maestro un applauso virtuale mentre la tribuna del popolo Rossella Erra ha scritto “Bentornato caro Samuel”. Infine anche un ex professionista di Ballando Con Le Stelle, la ballerina Lucrezia Lando, ha commentato il suo ritorno scrivendo “Non vedo l’ora di vedervi”. Come lei anche i fan dello show sono curiosi di vederlo in pista domani sera insieme a Federica Pellegrini.