Madonia via da Ballando, silenzio rotto: “Scelta suggerita”, stoccate

Nelle ultime ore sta facendo particolarmente discutere l’abbandono di Ballando Con Le Stelle da parte di uno dei maestri, Angelo Madonia. Proprio poco fa, il ballerino in coppia con Federica Pellegrini, ha rotto il silenzio in merito alla sua decisione di lasciare il programma. Con un post fiume pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il diretto interessato ha spiegato le vere ragioni che l’hanno portato a compiere tale scelta, definita da lui come “suggerita”. Ha poi parlato anche della sua partner di ballo Federica Pellegrini, non mancando dal mandare anche qualche frecciatina neppure troppo velata alla trasmissione e probabilmente a Selvaggia Lucarelli.

E’ da ieri che non si parla d’altro che dell’abbandono di Ballando Con Le Stelle di uno dei ballerini professionisti, ovvero Angelo Madonia e della sua sostituzione da parte di Samuel Peron. Dietro il suo ritiro sono nate diverse ipotesi. Qualcuno ha immediatamente pensato potesse essere la discussione avuta con Selvaggia Lucarelli nel corso della puntata del programma andata in onda sabato scorso. Altri, invece, hanno supposto c’entrasse anche il rapporto con Federica Pellegrini. La verità in merito è arrivata tuttavia poco fa dal diretto interessato. Il ballerino ha difatti pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram ufficiale dove ha spiegato il vero motivo del suo abbandono.

Il post di Angelo Madonia su Instagram

Nello specifico Madonia ha scritto di aver preferito fare un passo indietro per rispetto a Federica, in quanto tensioni e distrazioni non gli permettevano di dare il massimo. Ha poi sottolineato come la situazione fosse andata oltre la danza e fossero entrate in gioco delle situazioni personali che toccavano non solo lui ma anche persone che gli stanno accanto. Tutto ciò l’avrebbe colto impreparato, portandolo ad accogliere la scelta suggerita di abbandonare il programma. Le sue parole, quindi, lascerebbero pensare che l’idea di lasciare la competizione gliel’abbia consigliata qualcun altro.

Angelo ha poi sottolineato la bellezza della disciplina della danza per la quale prova grande amore e rispetto e ha infine ringraziato tutti i colleghi ed i fan che gli hanno dimostrato solidarietà ed affetto in questo momento così difficile.

Di seguito il post pubblicato da Madonia sul suo profilo Instagram: