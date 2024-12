Ballando: Peron-Zilli ko, Pellegrini-La Rocca, via Mariotto, ripescato

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la decima puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La serata si è aperta con il ripescaggio di una delle coppie eliminate, le quali si sono affrontate in pista per cercare di convincere pubblico e giudici a farli tornare in gara. Successivamente è iniziata la gara vera e propria che si è conclusa senza eliminazione. Scopriamo meglio cosa è successo in puntata, la classifica finale e chi è rientrato in gara.

Recap puntata

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Siamo ormai arrivati alla prima delle due semifinali e tra qualche settimana si scoprirà il vincitore dell’edizione 2024 del dancing show. La serata si è aperta con un annuncio da parte della conduttrice, la quale ha rivelato che Samuel Peron, sostituto di Angelo Madonia ed attuale partner di ballo di Federica Pellegrini, si era infortunato.

Si è poi disputato il ripescaggio tra le coppie eliminate. Nina Zilli non ha potuto partecipare in quanto nuovamente infortunata. Di conseguenza Pasquale La Rocca è stato affiancato a Federica Pellegrini, rimasta nuovamente senza ballerino. Intanto Guillermo Mariotto ha abbandonato momentaneamente lo studio, lasciando solo gli altri quattro giudici a votare. Il motivo del suo abbandono è sconosciuto.

La classifica finale

Questa la classifica finale in seguito alla somma dei voti dati dalla giuria e dal pubblico a casa:

1 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 39 punti

2 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con con 38 punti

3 posto: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca con 37 punti

4 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 36 punti

5 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 35 punti

6 posto: Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli con 34 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto ottenuto dai ballerini per una notte. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto a Tommaso Marini e Sophia Berto. La classifica è stata modificata.

Spareggio

Sono passate alla prossima puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi e Luca Favilla, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Come si può evincere, quindi, nessuno è stato eliminato. La coppia di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca ha vinto la puntata, ottenendo 30 punti per la prossima puntata.

Non si è quindi disputato lo spareggio, bensì il ripescaggio tra le due coppie eliminate più votate. Queste sono state quella composta da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. A vincere è stata la coppia composta da Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina che ha ottenuto il 55% dei voti contro il 45% della coppia sfidante. A rientrare in gara sono quindi stati Francesco ed Anastasia.