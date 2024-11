Ballando, sorpresa Nina Zilli: al suo posto balla un’altra. Il motivo

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera si è disputato il ripescaggio tra le coppie eliminate. Tra queste c’era anche quella composta da Nina Zilli e Pasquale La Rocca che si era dovuta ritirare a causa di un infortunio della concorrente. Il loro ritorno era appunto previsto per oggi, tuttavia qualcosa è andato in maniera inaspettata. Al momento del loro arrivo in pista, difatti, Milly Carlucci ha annunciato che Nina non avrebbe ballato e che sarebbe stata sostituita nella coreografia con La Rocca da un’altra ballerina, ovvero la professionista Giada Lini. Scopriamo meglio per quale motivo.

C’era grande fermento questa sera per il ritorno in pista di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. I due avevano dovuto abbandonare la competizione di Ballando Con Le Stelle in seguito ad un infortunio della concorrente, la quale si era incrinata delle costole e fatta male ad un piede. Nella puntata di questa sera, però, la coppia avrebbe dovuto disputare il ballottaggio per il ripescaggio nella speranza di rientrare in gara. Al momento del loro arrivo in pista, tuttavia, Milly Carlucci ha spiazzato tutti. Nello specifico la conduttrice ha annunciato che Nina non avrebbe ballato e di conseguenza disputato la gara di questa sera. La cantante si è difatti nuovamente infortunata mentre effettuava le prove per la coreografia che avrebbe dovuto portare in pista questa sera con Pasquale.

Zilli ha quindi dovuto rinunciare al ripescaggio con grande rammarico di tutti. Milly ha tuttavia fatto comunque vedere il ballo preparato da La Rocca per il ripescaggio. Il ballerino ha difatti ballato con un’altra partner che ha sostituito Nina, ovvero la professionista Giada Lini, in coppia con Alan Friedman. Pasquale La Rocca ha espresso tutto il suo dispiacere per l’accaduto, tenendoci a ringraziare comunque Nina Zilli per il bellissimo percorso fatto a Ballando Con Le Stelle. Anche i fan della cantante che speravano di rivederla in pista questa sera non hanno potuto soddisfare il loro desiderio. Infine anche la giuria si è mostrata rammaricata per quanto accaduto.