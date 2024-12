Todrani su Fedez-Tony Effe: “spero che si picchino”, Balivo attonita

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha commentato insieme agli ospiti in studio i cantanti in gara al Festival di Sanremo l’anno prossimo. Tra questi ci saranno anche Fedez e Tony Effe, protagonisti di un dissing negli ultimi mesi. Proprio a riguardo Giulio Todrani, padre di Giorgia che si esibirà a sua volta sul palco dell’Ariston, si è abbandonato ad un’affermazione che ha lasciato senza parole la conduttrice. Nel corso della puntata, poi, l’ospite è stato protagonista di diversi siparietti e commenti pungenti. Scopriamo meglio che cosa è avvenuto e che ha detto nello specifico sui due rapper.

L’affermazione su Fedez e Tony Effe

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha commentato insieme agli ospiti in studio i concorrenti in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, annunciati ieri da Carlo Conti nell’edizione del Tg1 delle 13.30. In particolare si è parlato del caso relativo alla presenza sia di Fedez che di Tony Effe. I due rapper sono stati recentemente protagonisti di un dissing in cui sono state tirate in ballo anche l’ex di Fedez, Chiara Ferragni, e Taylor Mega. Proprio a riguardo il padre di Giorgia, Giulio Todrani, si è abbandonato ad un’affermazione che ha lasciato senza parole Caterina Balivo.

L’ospite ha difatti esclamato “Io spero che si picchiano”. Ha poi aggiunto “E’ più bello, fanno scena! A Sanremo si sono picchiati Fedez e Tony Effe, bellissimo!”. Le sue parole hanno scatenato la reazione spiazzata della conduttrice, la quale ha chiesto al suo ospite “Giulio ma cosa mi dici?”. Jasmine Carrisi, figlia di Al bano Carrisi, ha invece sottolineato come speri non si dissino sul palco dell’Ariston e finisca come con Bugo e Morgan.

L’altro siparietto divertente

Quello relativo a Fedez e Tony Effe non è stato l’unico siparietto con protagonista Giulio Todrani. Il padre di Giorgia, prima di abbandonarsi all’affermazione sui due rapper, ha difatti commentato le parole di un fan di Massimo Ranieri ai microfoni de La Volta Buona. Quest’ultimo, preso probabilmente da un lapsus, si è definito come l’idolo del cantante. Ciò ha scatenato molta ilarità nello studio e Todrani, più volte, ha ironizzato sulla questione sottolineando la gaffe del signore.