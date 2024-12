Sanremo, Carlo Conti annuncia i Big in gara: ritorni e novità

Oggi, dopo settimane di supposizioni e totonomi, finalmente Carlo Conti ha svelato i concorrenti dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato fatto in diretta dallo stesso conduttore al Tg1 delle ore 13.30. Scopriamo insieme quali sono gli artisti che si sfideranno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio.

Dopo l’abbandono della Rai da parte di Amadeus, conduttore di Sanremo negli ultimi anni passato adesso sul Nove, quest’anno il festival è tornato nelle mani di Carlo Conti. Oggi, nell’edizione del Tg1 delle 13.30, il conduttore ha finalmente svelato quali saranno gli artisti che vedremo esibirsi sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio.

Di seguito la lista completa dei cantanti:

Achille Lauro

Gaia

Comacose

Francesco Gabbani

Willy Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joane Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Diversi saranno quindi i ritorni sul palco dell’Ariston ma non mancano anche le novità. Carlo Conti ha voluto puntare molto sulla varierà, scegliendo sia vecchie glorie che artisti emergenti in voga tra i più giovani. Molti degli artisti poi scelti erano già stati indovinati da esperti del settore musicale e fan del programma che si erano divertiti con il totonomi sui social. Da notare la presenza sia di Fedez che di Tony Effe che proprio negli scorsi mesi si erano affrontati in un dissing a suon di pezzi rap.

Rispetto ai festival degli anni passati Carlo Conti ha già annunciato che ci saranno alcune novità. La prima riguarda proprio il numero di artisti in gara. Come si può vedere l’anno prossimo saranno 30. Inoltre ci sarà la possibilità per i Big di duettare tra loro nella serata dedicata alle cover. Un altro cambiamento riguarda le tematiche trattate nei testi delle canzoni in gara. Nello specifico il conduttore ha spiegato che i brani non parleranno più di argomenti come la guerra o l’immigrazione che rischiano di essere divisivi ma di temi più personali come l’amore o la famiglia e che portano all’introspezione. Ha poi aggiunto che anche i brani presentati dai rapper avranno sonorità più pop.

Dopo le puntate del Festival di Sanremo, ogni sera, è previsto anche il dopo festival. Quest’anno la sua conduzione è affidata ad Alessandro Cattelan, il quale affiancherà anche Carlo Conti come co-conduttore nella serata finale di sabato. Sempre Cattelan ha condotto anche Sanremo giovani.