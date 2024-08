Sanremo totonomi: Elodie, Ferro, Lauro e altri, chi potrebbe esserci

Ci sono grandi aspettative per il prossimo Festival di Sanremo, condotto l’anno prossimo da Carlo Conti che ha preso il posto di Amadeus. Dopo l’annuncio di tutte le novità che ci saranno nel regolamento e che hanno suscitato un po’ di polemiche, è già partito il totonomi dei cantanti che potremmo vedere sul palco dell’Ariston nel 2025. Tra questi potrebbero esserci anche numerosi ritorni. Scopriamo meglio di quali artisti si tratta.

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo ma già non si parla d’altro. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il nuovo regolamento pensato da Carlo Conti (sostituto di Amadeus). E’ inoltre già partito il totonomi degli artisti che potrebbero esibirsi l’anno prossimo sul palco del teatro Ariston. In particolare è stato Il Messaggero a stilare una lista di tutti i possibili partecipanti. Tra questi ci sarebbero diversi ritorni ma anche qualche esordio.

Tra i tanti nomi fatti dal giornale, quello che balza sicuramente all’occhio è quello di Tiziano Ferro. L’ultima volta che lo si è visto al Festival di Sanremo è stato nel 2020 come ospite. Possibile quindi che possa tornare nuovamente all’Ariston, questa volta però come cantante in gara. Altri ritorni potrebbero essere quello di Elodie, di Noemi, dei Comacose, dei The Kolors o di Achille Lauro. Quest’ultimo è stato presente al Festival per quattro anni consecutivi, nel 2019, nel 2020 e nel 2022 come cantante in gara e nel 2021 come ospite fisso per presentare i suoi “quadri”.

Si parla invece di un possibile esordio per Gianna Nannini. La cantante toscana, nonostante la lunga e brillante carriera, non ha mai preso parte al Festival di Sanremo. Che sia il 2025 la volta buona? Altro esordio potrebbe essere quello della rapper Anna, attualmente molto in voga, oppure di Benji e Fede. Il duo si è recentemente riunito e aveva già fatto domanda per partecipare al Festival nel 2015. Il loro brano fu tuttavia scartato nella fase delle selezioni.

Secondo il web un’altra possibile candidata alla prossima edizione di Sanremo sarebbe Gerardina Trovato, ultimamente tornata a far parlare di sé in seguito ad un appello sui social. Secondo quanto si può leggere, si potrebbe anche vedere un omaggio a Mia Martini a trent’anni dalla sua scomparsa durante una delle serate della manifestazione musicale. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici supposizioni. Bisogna quindi attendere l’annuncio ufficiale del cast da parte di Carlo Conti.