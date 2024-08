Gerardina Trovato: “Non abbandonatemi”. Arriva l’aiuto di Amoroso

Sono passati 31 anni da quando, nel 1993, Gerardina Trovato ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston. Con la sua performance di “Non ho più la mia città”, la cantante conquistò il cuore di milioni di spettatori italiani. Tuttavia, a vincere tra le Nuove Proposte di quel Festival di Sanremo fu Laura Pausini, con la sua intramontabile “La solitudine”. Successivamente, Gerardina è tornata a Sanremo nel 1994 con il brano “Non è un film”, posizionandosi al quarto posto tra i Big, e nel 2000 con “Gechi e Vampiri”, conquistando la sesta posizione.

Da allora, però, la carriera della cantante ha subito un brusco arresto. Dopo essersi ritirata dalle scene, Gerardina è dovuta tornare in Sicilia, dove ha affrontato grandi difficoltà economiche. Nel 2006, con la morte di suo padre, la madre le ha lasciato solo 50mila euro di eredità, una somma con cui ha cercato di sostenersi nei successivi anni. Tuttavia, una volta esauriti i fondi, e con la madre che si è rifiutata di offrirle ulteriore aiuto, Gerardina si è trovata costretta a chiedere assistenza a estranei o alla Caritas per sopravvivere.

In aggiunta, negli ultimi anni la Trovato ha dovuto affrontare seri problemi di salute: le è stata diagnosticata una grave nevrosi ossessivo-depressiva, che è stata ulteriormente complicata dalla comparsa di una cirrosi epatica. Nel 2020, per la cantante si era aperta una nuova speranza: era stata considerata per partecipare alla prima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Il conduttore l’aveva contattata per chiederle dei brani da presentare sul palco dell’Ariston. Tuttavia, Gerardina era troppo impaurita e non riuscì a scegliere il brano giusto da proporre.

Dopo tanti anni, nelle ultime ore, Gerardina Trovato è tornata improvvisamente sotto i riflettori. Pochi giorni fa, si è esibita a Marianopoli e i video della serata hanno fatto il giro del web. Vedendo il supporto e l’affetto delle persone, la Trovato ha pubblicato un video su TikTok, facendo un vero e proprio appello al pubblico:

Ciao amici di TikTok. Sono Gerardina Trovato e sono a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente, noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza. Ciao a tutti.

Il video è diventato virale su tutti i social e molti sono venuti in soccorso della cantante. Ad esempio, Gabriele Parpiglia ha pubblicato diverse storie sulla situazione di Gerardina, taggando gli artisti più importanti del panorama musicale italiano. Dopodiché, il giornalista ha ringraziato una cantante in particolare che avrebbe risposto all’appello della Trovato. Si tratta di Alessandra Amoroso, la quale, sebbene non sia chiaro in che modo abbia prestato il suo aiuto, si sarebbe impegnata in prima persona per sostenerla.

Intanto ringrazio come al solito la 1 e unica@amorosoof

Insieme con lei un professionista del settore@dariogiovannini

@carosellorecords

Ora @gerardinatrovato_official e chi le segue il Booking trovate un dialogo , parlatevi .

Quando i social si usano per il bene salta fuori… — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 16, 2024

Dunque, non resta che attendere per vedere quanti altri artisti offriranno il proprio supporto a Gerardina, così da riuscire a risollevare la sua carriera. Sui social, c’è anche chi ha chiesto ad Alfonso Signorini di poterle offrire un posto nel cast della prossima edizione del Grande Fratello, per aiutarla con i suoi problemi economici. Chissà…