Ex prof Amici: “Amoroso e Balivo ok, Miriam Leone irriconoscente”

Attrice, direttrice artistica, regista teatrale, insegnante e chi più ne ha più ne metta. Il curriculum di Fioretta Mari è chilometrico. A un certo punto la sua carriera ha anche incrociato la televisione. Avvenne quando Maria De Filippi la volle ad Amici. Nel talent show ci rimase 11 anni. Il suo percorso di docente, però, non si è esaurito solamente nel popolare programma di Canale Cinque. Tanti gli artisti e le artiste a cui ha dato una mano. Tutti riconoscenti o quasi. Intervistata dal Corriere della Sera, la Mari si è infatti tolta un sassolino dalle scarpe, pronunciando dichiarazioni contro Miriam Leone. Miele invece per Alessandra Amoroso, Serena Autieri e Caterina Balivo, altre due persone passate sotto la sua ala protettrice.

Trenta film e 170 rappresentazioni teatrali. Fioretta non si è mai fermata. E poi tanto insegnamento. Una vocazione che ha sentito fin dalla giovinezza. E infatti eccola a dare preziosi consigli nella scuola di Vittorio Gassman, a Firenze. Poi ha avuto 1.500 allievi in America, dove è stata docente assieme a Vanessa Redgrave e Al Pacino, non proprio i signori nessuno. Tante le star italiane che le devono qualcosa, come ad esempio Giusy Buscemi. “Grande Giusy. Riconoscente. A differenza di qualche altra”, ha chiosato la Mari.

Prima di rifilare una bordata a Miriam Leone ha ricordato alcune artiste di cui va fiera: “Da Serena Autieri a Caterina Balivo, Alessandra Amoroso, sempre affettuose, amorevoli. Hanno studiato dizione e recitazione con me”. E con la Leone cosa è successo?

“Un dolore grande della mia vita. L’avevano scartata da Miss Italia. L’ho ripescata e ha vinto. L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta…”.

Non resta che attendere la versione della giovane attrice catanese. La Mari ha poi ricordato i “meravigliosi” anni trascorsi ad Amici, rivelando di essersi affezionata molto a Maria, ai ragazzi e allo staff. Perché il rapporto di lavoro si è concluso? “Obbligata. Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare?”.

Infine spazio alle compagne di palcoscenico con le quali ha condiviso tante. Serena Autieri la definisce un pezzo del suo cuore, con Marisa Laurito ha spartito grandi gioie e forti dolori, lo steso vale per Fiordaliso. Di quest’ultima ha narrato un aneddoto alquanto particolare e curioso:

“Ricordo ancora quel giorno a Padova, quando apprende che suo padre è in coma irreversibile. “Scappo, torno a Milano”. No, prima andiamo da Sant’Antonio, le dico. Lei mette la mano sulla tomba. La sente bruciare e dice “Salva mio padre, spegni mio fratello”. Torniamo a Milano e il padre si salva, mentre muore il fratello, immobilizzato da anni da un tumore al cervello. Hai visto che esistono i miracoli? Un caso, mi rispose Fiordaliso. Atea”.

Fioretta invece si descrive come una persona devota. Ha inoltre ricordato di quando è finita in coma per l’errore di un tecnico, mentre si trovava sul set di Al posto tuo con Luca Argentero. Cadde in una buca di quattro metri: “Poi, l’assenza. Vidi però la Madonna di Pompei che mi salvava. Non so chi siamo, dove andiamo, ma io ho avuto prova del soprannaturale”.