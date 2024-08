Regolamento Sanremo: 4 novità, smontato il Festival di Amadeus

Reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2025 che sarà condotto da Carlo Conti. Il conduttore toscano succede ad Amadeus, ereditando anche il ruolo di direttore artistico. Conti, non appena era stato ufficializzato il suo nome alla guida della kermesse, aveva dichiarato che avrebbe proseguito nel solco del suo predecessore. In realtà le modifiche che ha apportato in parte rivoluzioneranno l’evento rispetto a ciò che si è visto negli ultimi 5 anni.

La 75esima edizione del Festival della Canzone italiana si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025. Inizialmente era stata calendarizzata nella settimana precedente, ma per evitare lo scontro con le partite di calcio di Coppa Italia la Rai ha preferito andare sul sicuro e spostare la kermesse.

Le novità del Festival di Carlo Conti:

Saranno 24 i big in gara. Amadeus scelse invece di far gareggiare in tutto 30 cantanti. Conti farà gareggiare le Nuove Proposte a parte: saranno in tutto 4. La serata Cover NON darà alcun punteggio per la classifica finale. Alla fine della serata ci sarà la semplice premiazione della Cover migliore. Conti ha deciso di mantenere la sfida finale a 5. C’è però una modifica nel conteggio dei voti: prima della votazione finale Amadeus azzerava tutto. Nel 2025 invece si terrà conto delle percentuali di voto avute nelle serate precedenti, tranne quella dedicata alle Cover.

La scaletta delle serate di Sanremo 2025

Ecco la scaletta delle 5 serate sanremesi previste dall’11 al 15 febbraio.

Prima serata, martedì 11 febbraio 2025 : sul palco canteranno tutti i 24 big e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

: sul palco canteranno tutti i 24 big e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Seconda serata, mercoledì 12 febbraio 2025 : all’Ariston si esibiranno 12 dei 24 big che riceveranno i voti dal pubblico da casa tramite Televoto e dalla sola Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. Inoltre nella seconda serata ci sarà la prima semifinale per le Nuove Proposte, con una sfida diretta: chi vince va in finale, chi perde è fuori.

: all’Ariston si esibiranno 12 dei 24 big che riceveranno i voti dal pubblico da casa tramite Televoto e dalla sola Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. Inoltre nella seconda serata ci sarà la prima semifinale per le Nuove Proposte, con una sfida diretta: chi vince va in finale, chi perde è fuori. Terza serata, giovedì 13 febbraio 2025 : identica alla seconda serata. Si esibiranno gli altri 12 big e ci sarà la seconda semifinale tra le Nuove Proposte.

: identica alla seconda serata. Si esibiranno gli altri 12 big e ci sarà la seconda semifinale tra le Nuove Proposte. Quarta serata, venerdì 14 febbraio 2025 : serata dedicate alle Cover e alla finale della categoria Nuove Proposte.

: serata dedicate alle Cover e alla finale della categoria Nuove Proposte. Quinta serata, finale sabato 15 febbraio 2025: torneranno a cantare tutti i 24 big. Poi come poc’anzi spiegato, alla fine ci sarà una rosa di cinque finalisti a contendersi la vittoria.

Rispetto al Festival di Amadeus i cambiamenti sono diversi. Confermato inoltre che Conti non chiuderà a notte fonda lasciando spazio al DopoFestival.