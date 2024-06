Sanremo 2025, le date e un altro grosso cambiamento: annuncio

Rese note le date del Festival di Sanremo 2025 che sarà condotto da Carlo Conti (il toscano sarà anche il direttore artistico della kermesse, quindi spetterà a lui scegliere i brani in gara). L’evento musicale più amato e seguito dagli italiani andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Come da tradizione, si inizierà dunque dal secondo giorno della settimana per chiudere i battenti nel pre festivo. A riferire le date è stato il proprietario del Teatro Ariston Walter Vacchino, come riportato dal giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela. Anche l’AdnKronos ha fatto sapere di aver contattato Vacchino il quale ha confermato quanto scritto da Candela. Il titolare del teatro ha però sottolineato che le date, al momento, sono ufficiose in attesa dell’ufficialità.

Per Sanremo 2025, oltre alle importanti novità annunciate da Conti al Tg Uno nei giorni scorsi, è previsto un altro cambiamento. La testata Riviera24.it ha reso noto che, per quanto riguarda la scenografia, la mansione non sarà più ad appannaggio della storica collaborazione tra il Festival e Gaetano Castelli e sua figlia Maria Chiara bensì sarà affidata a Riccardo Bocchini, collaboratore di fiducia di Carlo Conti. Bocchini è colui che ha già curato le ultime edizioni di Sanremo condotte dal presentatore toscano.

Sanremo 2025, i cambiamenti di Conti: smantellata l’impostazione di Amadeus

Conti, di recente, è stato ospitato al Tg Uno ed ha dichiarato che proseguirà nel solco tracciato dal collega Amadeus. L’esternazione è parsa più di rito che altro visto che le modifiche ufficializzate cambiano non di poco l’impostazione data da Sebastiani negli ultimi cinque Festival.

Il conduttore fiorentino ha spiegato che procederà al reinserimento delle due categorie formate dalle nuove proposte e dai big (Amadeus aveva organizzato un’unica competizione) e che introdurrà nuovamente il DopoFestival in quanto non farà le ore piccole come chi lo ha preceduto. Si prevede che le serate della kermesse canora termineranno intorno alle 00.30/1 e non più oltre le 2 di notte come avvenuto nell’ultimo quinquennio. Inoltre saranno in gara meno artisti big.