Gerardina Trovato shock: aiutata dalla Caritas, ora sogna Sanremo

Tra i nomi più chiacchierati degli ultimi giorni c’è sicuramente quello di Gerardina Trovato. L’artista siciliana è tornata alla ribalta dopo che il video di una sua performance è andato virale sul web, scatenando i commenti preoccupati di coloro che si chiedevano cosa le fosse successo. Pian piano così, Gerardina è uscita allo scoperto, spiegando al suo pubblico di aver sofferto di depressione e non solo. Ora, la cantautrice ha deciso di raccontarsi in un’intervista, rivelando dettagli scioccanti sul suo passato, oltre a qualche speranza per il futuro.

A raggiungere telefonicamente la Trovato è stato Mattia Marzi, giornalista del Messaggero. Nell’intervista – pubblicata qualche ora fa sul web – Gerardina si racconta senza filtri, svelando tutta la verità su ciò che le è successo.

D’altronde, non è la prima volta che la cantautrice parla di sé stessa così sinceramente. Già quattro anni fa infatti, la Trovato aveva confessato, sempre allo stesso quotidiano, di aver sofferto di nevrosi ossessiva depressiva, patologia che l’ha portata ad un cambiamento sia mentale che fisico.

La convivenza con la povertà

Ora Gerardina torna a raccontarsi, focalizzandosi soprattutto sulle difficoltà economiche che ha dovuto affrontare in passato. L’artista siciliana ha così svelato di aver perso (quasi) tutto, tanto da essere costretta a dormire in albergo e a chiedere denaro alle associazioni benefiche:

Per tre anni ho vissuto in un albergo, dopo aver dovuto vendere la mia casa a Roma, non avendo soldi. Chiedevo aiuto alla Caritas di Portopalo di Capo Passero. Il prete si era impietosito: mi dava 100 euro al mese

Un periodo sicuramente molto difficile, peggiorato anche dalle conseguenze del rapporto conflittuale che la cantante ha sempre avuto con la madre. La donna infatti, nonostante fosse piuttosto benestante economicamente, dava a sua figlia solo 300 euro al mese.

Fortunatamente però – spiega la cantante – dopo la morte della madre ha potuto beneficiare, seppur con non pochi ostacoli, della sua eredità, grazie alla quale ha poi pagato l’hotel in cui alloggiava.

Insomma, come era facile immaginare, Gerardina Trovato ha dovuto convivere anche con la povertà (forse anche per questo, sul web spuntano raccolte fondi a suo nome), oltre che con i problemi mentali che le hanno cambiato la vita. Nonostante tutto però, il peggio sembra essere passato.

Sanremo: il sogno di Gerardina

Nel corso dell’intervista, la cantautrice siciliana ha rivelato anche di non essere sola nel percorso di ritorno alla normalità. Ora Gerardina non vive più in hotel, ma ha un letto tutto suo. Ad aiutarla nella rinascita professionale invece, c’è un vero e proprio “angelo custode“:

È stato lui ad aiutarmi a ritornare in pista lavorativamente parlando, procurandomi un contratto con una produzione internazionale

Queste le parole dell’artista, che si prepara a tornare sotto i riflettori a tutti gli effetti, proprio attraverso questa “produzione internazionale”. Pur non rivelando chi c’è dietro al questo suo management, la Trovato ha confessato di fidarsi di questo team, che la sta portando in tour in tutta Italia e che, forse, la porterà a Sanremo.

Quando il giornalista Marzi le ha chiesto se sogna di tornare sul palco del Festival infatti, Gerardina ha risposto così:

Più che sogno, spero. Ho scritto tanti brani in questi anni bui. Proverò a farne ascoltare qualcuno a Carlo Conti. Spero di riuscire a convincerlo a darmi un’opportunità

Ci auguriamo allora che le proposte musicali possano interessare il nuovo direttore artistico della kermesse ligure, così da poter assistere presto ad una vera e propria seconda giovinezza della carriera di Gerardina Trovato.