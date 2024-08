Gerardina Trovato, ritorno sui social: un dettaglio non sfugge ai fan

E’ diventato virale negli ultimi giorni un video pubblicato dalla cantante Gerardina Trovato sul suo profilo TikTok ufficiale. Quest’ultimo è stato aperto da poco e l’artista ha ripreso a postare sul social dopo un lungo periodo di assenza dalle scene. In uno dei filmati condivisi, Gerardina ha ringraziato i suoi fan per il sostegno ricevuto, invitandoli a non abbandonarla. Il suo appello ha commosso il web, che le ha mostrato un grandissimo affetto. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ad un occhio più attento e soprattutto nell’ultimo video pubblicato sul social alcuni utenti hanno fatto notare un particolare. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Gerardina Trovato è ufficialmente tornata. La cantante siciliana ha difatti aperto un profilo su TikTok dove ha iniziato a postare alcuni video. Uno di questi in particolare, in cui l’artista invita i suoi fan a non abbandonarla, è diventato virale negli ultimi giorni. In seguito Trovato ha pubblicato altri video in cui si rivolge al suo pubblico e l’ultimo risale soltanto a qualche ora fa. Nel filmato, Gerardina si mostra in compagnia dello scrittore Roberto Argento mentre è in viaggio per Bivona. La cantante saluta i suoi follower, mostrandosi decisamente più sorridente e serena. Rispetto ai video precedenti, difatti, molti fan hanno notato un particolare: sembra che gli occhi della siciliana abbiano ritrovato la loro luce originaria.

Diversi sono difatti i commenti in cui gli utenti sottolineano un miglioramento da parte della Trovato, che si mostra più grintosa e con la voglia di tornare a cantare per i suoi fan. Sono tanti coloro che non vedono l’ora di rivederla sul palco.

Di seguito riportiamo soltanto alcuni dei tanti commenti al suo ultimo video:

Le canzoni di Gerardina Trovato, in seguito al suo ritorno sui social e l’appello ai fan, sono tornate in classifica. In particolare su iTunes troviamo “Sognare, sognare” al 4° posto, “Gechi e vampiri” al 9°, “Piccoli già grandi Remix” al 15°, e “Ma non ho più la mia città” al 17°.

Dal successo all’abbandono delle scene

Gerardina Trovato si è avvicinata al mondo della musica dopo essere riuscita a far ascoltare un suo provino a Caterina Caselli che rimase stupita dalla sua voce. Il suo debutto è avvenuto nel 1993 al Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano “Ma non ho più la mia città” classificatosi secondo nelle nuove proposte. Successivamente la cantante ha abbandonato le scene a causa di motivi di salute. Oggi sembra essere finalmente pronta a tornare a cantare ed il suo appello è stato accolto calorosamente non solo dai fan ma anche da alcuni colleghi come Alessandra Amoroso.