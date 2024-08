Gerardina Trovato, nuovo appello: “Attenzione!”, cosa è successo

In questi giorni è diventato virale un video pubblicato su TikTok da Gerardina Trovato, in cui la cantante siciliana si appellava ai suoi fan chiedendo di non abbandonarla. In seguito al suo appello sono stati numerosi i fan ed i colleghi che le hanno mostrato solidarietà, tuttavia non è mancato chi ha deciso di approfittare del momento per provare a guadagnarci su. E’ stata proprio l’artista ad invitare i suoi fan a fare attenzione con un nuovo video condiviso sul social. Capiamo meglio che cosa è successo.

Il nuovo appello di Gerardina Trovato

Negli ultimi giorni Gerardina Trovato è tornata a far parlare di sé. E’ diventato difatti virale un suo appello pubblicato su TikTok. Nel video la cantante invitava i suoi fan a non abbandonarla, ringraziandoli per il sostegno e l’affetto ricevuti. In seguito le sue canzoni sono tornate in classifica e numerosi colleghi, tra cui Alessandra Amoroso ed Elodie, le hanno espresso la loro solidarietà. Qualcuno, tuttavia, ha pensato di approfittare del momento e sul web sono comparsi dei profili fake con il nome di Gerardina Trovato. E’ stata proprio la cantante a segnalare l’accaduto ai suoi follower, invitandoli a fare attenzione.

L’artista nelle ultime ore ha pubblicato un altro video sul suo profilo TikTok spiegando che alcune persone stanno fingendo di essere lei chiedendo dei soldi tramite delle raccolte fondi. Gerardina si è quindi appellata nuovamente ai suoi fan, mettendoli in guardia sull’accaduto e sottolineando come non voglia che le vengano inviati soldi ma abbia bisogno soltanto della loro forza e del loro affetto.

La cantante ha recentemente iniziato a postare sui social. Ha difatti aperto un profilo su TikTok sul quale ha condiviso alcuni video indirizzati ai propri fan. Si tratta perlopiù di ringraziamenti per il sostegno ricevuto fino ad ora e saluti. Gerardina sembra avere voglia di tornare a cantare ed un dettaglio sicuramente non è sfuggito ai suoi follower. L’artista si mostra difatti più serena e sorridente, una differenza che alcuni utenti hanno sottolineato già tra il primo video pubblicato sul social e gli ultimi.