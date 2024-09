Fedez e Tony Effe, fine dissing? Avvistati insieme a Milano! (rumor)

E’ da giorni ormai che non si parla d’altro che del dissing tra Fedez e Tony Effe. I due, difatti, si stanno lanciando frecciatine reciproche in un botta e risposta a suon di rime e nuove canzoni pubblicate che hanno visto coinvolte anche l’ex di Fedez Chiara Ferragni, Taylor Mega e Giulia De Lellis. Stando ad una segnalazione delle ultime ore, però, sembrerebbe che i rapper siano stati avvistati insieme a Milano. Questo dettaglio ha fatto pensare ad una possibile tregua tra loro. Scopriamo meglio che cosa è accaduto e tutti i retroscena.

Sta andando avanti già da diversi giorni un botta e risposta tra i rapper Fedez e Tony Effe. Che tra i due non vi fossero buoni rapporti era già cosa nota, la conferma è arrivata quando hanno iniziato a lanciarsi frecciatine a suon di canzoni e frasi scritte sui social. Il dissing ha appassionato tantissimi utenti, i quali non fanno altro che aspettare la prossima “puntata”. Nel diverbio tra i due sono state tirate in ballo anche altre persone, nello specifico l’ex di Fedez Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Taylor Mega. Proprio alla prima è dedicata l’ultima canzone pubblicata da Federico Leonardo Lucia, che in molti pensavano potesse essere l’ennesima destinata al rivale Tony Effe. Chiaramente non sono mancate le reazioni delle diverse ragazze citate dai due.

Fedez e Tony Effe avvistati insieme a Milano? La segnalazione anonima

Mentre in molti aspettano la prossima mossa del cantante di “Sesso E Samba” è arrivata una segnalazione anonima che farebbe pensare invece ad una tregua tra i due rapper. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha difatti condiviso nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale un messaggio ricevuto da un suo follower che avrebbe avvistato Fedez e Tony Effe insieme a Milano. Stando a quanto scritto nella segnalazione, i due si sarebbero incontrati fuori ad un hotel e sarebbero stati visti parlare. Da qui sono partiti alcuni rumor circa un possibile chiarimento.

Di seguito riportiamo quanto condiviso da Deianira Marzano sul social:

Al momento, comunque, si tratta di semplici voci da prendere con le pinze. Non c’è difatti nulla che confermerebbe l’incontro tra i due rapper. Non resta quindi che aspettare le prossime ore per capire se continueranno con il botta e risposta oppure no.