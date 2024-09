Fedez, uscito nuovo freestyle contro Tony Effe: il dissing continua

La guerra tra Fedez e Tony Effe non accenna a fermarsi. Poche ore fa, il rapper di Rozzano ha stupito tutti facendo uscire la sua nuova canzone: un pezzo in stile rap partorito nel corso della notte passata (come da prove pubblicate nelle sue Instagram stories) contenente un vero e proprio dissing nei confronti di Tony Effe. I due infatti, fino a qualche tempo fa erano amici ma ora le cose sono nettamente cambiate: il vero motivo del loro allontanamento però è ancora avvolto dal mistero dal momento che c’è chi pensa che sia tutto dovuto ad alcuni apprezzamenti non graditi di Fedez nei confronti di Taylor Mega, ex compagna di Tony Effe, e chi invece è pronto a giurare che la scintilla sia scoccata in seguito a una frequentazione tra Tony e Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez.

In ogni caso, il primo a cominciare questa guerra è stato Tony Effe: il rapper romano solo ieri ha pubblicato un pezzo contenente a sua volta un dissing rivolto proprio a Fedez che, come di consueto, ha deciso di far sentire la sua voce e non starsene in disparte a guardare. Proprio per questo, poco fa sul suo profilo Instagram è comparso un breve estratto del suo nuovo brano, un freestyle tutto dedicato all’ex amico e collega.

Fedez risponde a Tony Effe: il contenuto del nuovo freestyle

Per capire meglio il contenuto del nuovo freestyle di Fedez è necessario fare un piccolo passo indietro. Come accennato precedentemente, nella giornata di ieri, Tony Effe ha pubblicato sul suo profilo Instagram il brano scritto in occasione del quinto episodio della nuova stagione di RED BULL 64. L’ex membro della Dark Polo Gang ha però scelto di dedicare il pezzo in questione proprio a Fedez.

“Chiara dice che mi adora“, queste le parole riportate dalla strofa più criticata del brano di Tony Effe. Il riferimento a Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, è lampante. “La tua bevanda sa di p***io” invece si riferirebbe alla celebre bibita che il rapper di Rozzano ha creato in collaborazione con Lazza nel corso dei mesi passati. Infine, “Fai beneficenza ma rimani un viscido“, sono le parole che hanno fatto accendere definitivamente la lampadina.

Arriviamo ora alla replica di Fedez che è arrivata nel giro di sole 24 ore. Il rapper, particolarmente ispirato, ha infatti dedicato a sua volta un freschissimo freestyle all’ex amico, nel quale non gliele ha certo mandate a dire. Il pezzo si chiama “L’infanzia difficile di un benestante” e, come si può facilmente capire, già il titolo contiene un attacco a Tony Effe.

L’intento di Fedez pare essere stato quello di fare un riferimento a un’intervista rilasciata tempo fa dallo stesso Tony Effe, in seguito alla quale era stato letteralmente preso di mira per alcune dichiarazioni legate alla sua “difficile” adolescenza e alla “paghetta risicata” che gli riservava il padre (150 euro a settimana). Insomma, un titolo volutamente ed evidentemente ironico.

Passando invece al contenuto del pezzo, Fedez ha tirato in ballo diverse persone. In primis l’ex moglie, Chiara Ferragni, ma anche alcuni personaggi inaspettati come Chiara Biasi. “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami“ è senza dubbio la strofa dedicata alla Ferragni e alla presunta frequentazione avuta proprio con Tony Effe.

Poi, è arrivato il turno di Vittoria Ceretti, la top model con la quale Tony Effe ebbe una relazione: “Hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria Ceretti”. Per finire, qualche riferimento anche a Taylor Mega e Chiara Biasi, molto amica di Tony Effe: “Con Chiara Biasi a farti di k**a, Parlate di gossip vi fate la piega“.

Insomma, sembra che con questo freestyle Fedez abbia preso al volo l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non solo nei confronti di Tony Effe. Per la conclusione del pezzo poi, Fedez ha preso in prestito l’idea del nemico sulle bevande: “Red Bull ti ha messo le ali, Fedez ti ha messo una b**m su per il c**o”. Insomma, una buona occasione per fare anche un po’ di pubblicità alla sua bibita.

La reazione di Tony Effe

A quanto pare il nuovo freestyle di Fedez con il dissing a Tony Effe ha catturato l’attenzione del pubblico: nonostante la tarda ora di uscita del pezzo rap, le visualizzazioni sono già arrivate a superare le 150 mila. Insomma, un gran bel risultato.

Nel frattempo però, mentre il rapper di Rozzano si divertiva a condividere nelle sue storie Instagram il link del suo nuovo pezzo insieme ad alcune “fantasiose” vignette con protagonista Tony Effe e alcune delle strofe più incisive, il destinatario della canzone ha deciso di regalare ai suoi followers di Instagram una veloce reazione al brano di Fedez.

“Che imbarazzo” sono state le uniche due parole spese da Tony Effe per commentare l’ultimo pezzo di Fedez, con tanto di emoji con gli occhi sbarrati a sottolineare il suo sentimento attuale.

Insomma, saranno sicuramente rimasti delusi tutti coloro che si aspettavano una risposta in rima, ma i fans più affezionati di Tony sono pronti a scommettere che questo sia solo l’inizio e che nei prossimi giorni il loro idolo se ne uscirà con un’altra delle sue trovate per rilanciare e lasciare aperta la partita con l’ex amico. Non resta che attendere per scoprirlo.