Chiara Ferragni e Tony Effe, vendetta d’amore su Fedez: retroscena

Voilà! Chiara Ferragni e Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, paparazzati insieme a cena. Se Fedez si coccola con Garance Authié, l’ex moglie pare proprio che non voglia fare la parte della donna dimessa e in preda alle pene d’amore. Anzi, sembra che ci tenga a far sapere a tutti che anche la sua vita sta andando avanti. E cosa c’è di meglio se non farsi beccare in compagnia di colui che di recente ha rivelato di aver rifilato un due di picche artistico al suo ex marito? Insomma, le foto fatte trapelare da Chi Magazine con protagonisti l’influencer e Rapisarda hanno il sapore della vendetta d’amore. Ma si proceda con ordine, perché la vicenda è un intricato rompicapo gossipparo.

Chiara Ferragni e Tony Effe, quella vicinanza mostrata a tutti

Nei giorni scorsi è rimbalzata ovunque l’indiscrezione di un flirt tra Chiara e Tony Effe. Motivo? I due hanno cominciato a scambiarsi like e, dulcis in fundo, si sono mostrati sui rispettivi profili social con la stessa maglia a righe. In aggiunta la Ferragni, in una IG story, ha usato una canzone del cantante in sottofondo. Per farla breve, l’influencer si è impegnata a mostrare la sua vicinanza a Tony Effe. Si passi ora al rapporto tra quest’ultimo e Fedez.

Lo scontro tra Fedez e Tony Effe

Sempre nelle scorse ore, Tony è stato ospite in un programma di Radio 105 assieme alla collega Gaia, con la quale ha duettato di recente. In questa occasione ha spiegato di aver rifiutato una collaborazione con Fedez: “Lui ci ha provato con me. Ma io avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto”. Pronta la replica dell’ex marito di Chiara Ferragni che ha dichiarato di non avere mai elemosinato un featuring con il collega. Si arriva a mercoledì 12 giugno, giorno in cui Chi Magazine ha pubblicato le paparazzate con l’influencer cremonese.

Le paparazzate di Chi Magazine

Il settimanale ha divulgato degli scatti in cui Chiara Ferragni è stata immortalata in un ristorante nel cuore di Milano. Qui ha trascorso la serata cenando con i familiari, alcuni amici stretti (Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Gilda Ambrosio, Vincenzo Sabatino e il marito Domenico Iovine) e Tony Effe. La presenza di quest’ultimo ha ulteriormente fatto salire i rumors su un possibile flirt in corso.

C’è anche un’altra curiosità. Nelle scorse ore, quando ha iniziato a prendere piede l’indiscrezione relativa a una presunta liaison, Taylor Mega, ex storica di Tony Effe, su Instagram ha fatto campeggiare in una story una scritta assai rovente: “Sentiti ridicola”. Un affondo che ha riecheggiato in modo lampante il claim “Pensati libera”, sfoggiato dalla Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Insomma, pare proprio che Taylor abbia voluto spedire un messaggio al vetriolo alla collega. Che bel clima!