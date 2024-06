Fedez e Garance “nel posto amato dalla Ferragni” (gesto evitabile)

Pare che Fabrizio Corona abbia deciso di vestire i panni di biografo non autorizzato della vita di Fedez. L’ex re dei paparazzi, un giorno sì e l’altro pure, rivela chicche sulla vita post matrimoniale del rapper. Quest’ultimo lascia parlare e non smentisce mai. Fabrizio inoltre continua a raccontare che conosce e sente il cantante, lasciando intendere che i retroscena che svela sono assolutamente veritieri. Ebbene, l’ultimo, diffuso su Dillinger News, parla della relazione che l’ex marito di Chiara Ferragni ha iniziato a intrattenere con Garance Authiè, modella parigina di 23 anni.

Corona ha cominciato con il dire che il primo casuale incontro tra Fedez e la ragazza è avvenuto al Coachella. Lui si trovava con amici, lei con un misterioso uomo cinese. Stregato, il cantante ha voluto approfondire la conoscenza della modella. Così, eccoli spuntare al GP di Montecarlo. Le paparazzate sono divenute subito virali: “Ecco la donna che ha sostituito Chiara Ferragni”. Da allora i due piccioncini non si sono più nascosti. Si arriva ai giorni scorsi…

L’ex re dei paparazzi ha sostenuto che Garance di recente abbia dormito con Federico. I due, però, non avrebbero ‘consumato’. Così Corona: “Ed è la prima volta nel suo periodo da single che una ragazza attratta dal personaggio, dalla fama e dai soldi, non ci stia subito dalla prima sera. Questo lo manda via di testa: non gli risponde ai messaggi, fa ghosting, se la tira, non lo caga. E noi narcisi, quando ci si comporta così, inseguiamo convinti che questo potrebbe essere finalmente il vero amore, convinti che potrebbe essere quella giusta, quella diversa, ma è soltanto il rifiuto e l’idealizzazione che noi ci facciamo di questo tipo di ragazze”.

Dopodiché, sempre stando alla versione dell’ex marito di Nina Moric, Garance si sarebbe presentata sul set del video “Sexy Shop”, ultimo singolo di Fedez (il brano lo canta assieme al collega Emis Killa). E poi? E poi venerdì “Federico la porta al Bvlgari con la sua Ferrari, pranzano e il pomeriggio lei va con le sue amiche. La sera escono a cena e lui decide di portarla – inconsciamente secondo me – nel ristorante che era il luogo preferito suo e di Chiara Ferragni, dove festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti: da Cracco in Galleria, nella stessa saletta riservata, nello stesso balcone in cui si affacciava con Chiara e nel quale si è affacciato, come vedrete nelle foto che “Chi” pubblicherà mercoledì sul prossimo numero, insieme a lei”.

Insomma, sembra di rivivere una sorta di Francesco Totti – Ilary Blasi bis. Quando si seppe della separazione, si venne a scoprire che Totti con la nuova fiamma Noemi Bocchi andava negli stessi locali che frequentava ai tempi del matrimonio con Ilary. D’altra parte quando si ha familiarità con un posto, si tende a tornarvi, al di là della compagnia. Certo è che, sempre ammesso e non concesso che il racconto di Corona corrisponda al vero, magari sarebbe stato di buongusto da parte di Fedez scegliere un altro ristorante piuttosto che quello in cui ha trascorso diverse serate importanti con l’ex moglie. C’è da scommettere che Chiara non sarò affatto felice, ma, volente o nolente, dovrà farsene una ragione.