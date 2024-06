Fedez con Garance, Chiara Ferragni reagisce e viene smontata

“Ma che ti ridi?”. Non c’è pace per Chiara Ferragni che dopo il Balocco-Gate è passata dall’essere considerata una musa per milioni di persone a una donna ‘bersaglio’. Arcinoto poi che lo scandalo dei pandori ha terremotato totalmente la sua vita sentimentale: il matrimonio con Fedez si è sgretolato, con il rapper che è arrivato addirittura a definire la relazione con l’influencer cremonese ‘tossica‘. Ma c’è dell’altro: il rampante cantante ha già voltato pagina sul fronte amoroso, legandosi alla giovane modella francese Garance Authiè. Un ulteriore colpo di grazia per la Ferragni che, dopo aver per anni cercato di far passare che aveva una sorta di family del Mulino Bianco, ora deve pure beccarsi l’ex marito felice e contento con una ‘lei’ a pochi mesi dalla separazione. Se a novembre scorso qualcuno avesse dipinto lo scenario che è venuto a crearsi sarebbe stato preso per pazzo. E invece a volte la realtà supera di gran lunga la fantasia.

Mentre il rapper sfreccia con la Ferrari, si gode serate mondane e si coccola con la dolce Garance, che cosa resta da fare a Chiara? Certo non può sparire visto che ha basato la sua intera esistenza sull'”esserci” sui social. Così eccola apparire a Forte dei Marmi e sfoderare un sorriso a 32 denti. Quasi a voler dimostrare che, dopotutto, la sua vita è felice e serena. Peccato che tanti followers che fino a una manciata di mesi fa pendevano dalle sue labbra, adesso la prendono per il naso o per i fondelli, che dir si voglia, non credendole più e arrivando persino a sbertucciarla con consigli al vetriolo.

“Purtroppo si vede che non è un vero sorriso, si legge la sofferenza negli occhi”, le scrive una delle sue seguaci. E in questo frangente c’è pure un velo di comprensione. In molti altri commenti invece c’è solo un corrosivo sarcasmo. “In un attimo dalla famiglia del Mulino Bianco a infamarsi l’un l’altro, quanta pochezza”, ha tuonato un followers. E ancora: “Quando finisce l’era dei dispetti? Se lui è meno maturo di te telefona tu!”.

Altro affondo di un utente: “L’unica cosa che mi da fastidio fanno vedere quello che vogliono far apparire in realtà sono altro ….perché creare tutto questo per poi in un attimo il niente in nulla”. Le dosi di veleno sotto ai post della regina di Instagram in declino sono davvero massicce. “Sto notando meno soggiorni supplied. Forse anche coloro che gestiscono Alberghi si stanno svegliando”, il commento maligno di un seguace riferendosi al drastico calo di sponsorizzazioni della Ferragni dopo il Balocco-gate