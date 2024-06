Fedez e Chiara Ferragni, colpo di scena: divorzio ‘soft’, i retroscena

Tutto il contrario di ciò che si è detto fino ad ora: Fedez e Chiara Ferragni, secondo le informazioni in possesso del quotidiano romano Il Messaggero, starebbero cercando una via consensuale sulla separazione e sul divorzio, a differenza delle indiscrezioni trapelate di recente. I due ex coniugi, tramite i legali da cui sono assistiti (Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per il rapper e Daniela Missaglia per l’influencer cremonese), avrebbero già intavolati le prime trattative per allontanarsi in modo ‘soft’, come a dire pacificamente, e per non darsi battaglia in tribunale. Sempre stando a quanto appreso dal Messaggero, sia per il cantante sia per la star di Instagram la priorità è il benessere dei figli Leone e Vittoria.

A proposito di figli: Fedez nelle scorse ore, in una live su Twitch, ha spiegato che sta “lottando” per vederli di più, oltre ad aver dichiarato che non gli è più stato permesso di vedere il cane Paloma. Insomma, la separazione non è e non sarà risolta a tarallucci e vino, ma l’intenzione dei due ex sarebbe quella di non trasformarla nemmeno in una guerra giudiziaria ‘lacrime e sangue’ in stile Ilary Blasi e Francesco Totti.

Tornando alle indiscrezioni recenti, quelle lanciate da Fabrizio Corona – che ha sostenuto che la Ferragni vorrebbe chiedere 40 mila euro di alimenti al mese all’ex marito – si sono rivelate infondate. Questo almeno è ciò che ha dichiarato Daniela Missaglia, la legale di Chiara. L’avvocato ha infatti smentito in modo categorico la versione dell’ex re dei paparazzi, bollando il tutto come una gigantesca fake news e minacciando di agire in modo più energico dal punto di vista legale laddove qualcuno non smetta di diffondere notizie non corrispondenti al vero.

Al netto di tutto ciò, rimane un matrimonio andato in frantumi, con Fedez e l’ex moglie che comunicano solo per lo stretto necessario. Una favola che si è trasformata in un incubo. Nella già citata live su Twitch, il rapper è persino arrivato a dire che il matrimonio con la Ferragni si era trasformato in una “relazione tossica”. Altro che famiglia del mulino bianco da emulare…