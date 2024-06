Corona: “Ferragni, chiesti alimenti a Fedez: la maxi cifra al mese”

Fabrizio Corona rivela nuovi dettagli (tutti da confermare, è bene precisarlo) sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Tramite il suo sito Dillinger News, l’ex re dei paparazzi ha sostenuto che l’influencer cremonese e il rapper milanese sarebbero arrivati alla cosiddetta resa dei conti, vale a dire alle decisioni cruciali relative a qualsiasi matrimonio che va in frantumi se ci sono di mezzo i figli. Tradotto, la star di Instagram sarebbe arrivata a formulare (non è chiaro se in via formale o informale) la richiesta di alimenti all’ex marito. E si tratterebbe di una cifra da capogiro.

Su Dillinger News si legge che nei prossimi mesi “si passerà a guerre legali pesanti”. Chiara Ferragni “ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti”. Corona ha inoltre assicurato che non c’è alcuna speranza circa la possibilità di un clamoroso ritorno di fiamma. Anzi ha dichiarato che nel matrimonio “non è mai esistito l’amore”, ma soltanto il business. L’ex re dei paparazzi ha anche rilanciato la notizia da lui stesso data recentemente sulla scelta dei legali da parte dei due ex coniugi: il cantante sarebbe assistito dalla stesso avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simenone, l’influencer dalla legale Daniela Missaglia.

Ultima rivelazione di Corona riguarda il cane Paloma “che è della Ferragni, la quale ha impedito a Fedez di vederla, anche in presenza dei figli, che gli chiedevano di vederla“.

Il rapporto di confidenza tra Corona e Fedez

Per molto tempo Fabrizio Corona e Fedez si sono punzecchiati a vicenda. Spesso è stato l’ex re dei paparazzi ad attaccare il cantante. Da qualche mese invece l’ex marito di Nina Moric racconta di aver appianato ogni attrito con l’artista e di avere con lui addirittura un rapporto franco e confidenziale. Dal canto suo il rapper non ha mai commentato le rivelazioni fatte da Corona in merito alla sua separazione.

Corona è anche intervenuto sulla vicenda del pestaggio avvenuto a Milano di Cristiano Iovino, svelando in anticipo che gli avvocati dello stesso personal trainer romano e di Fedez avrebbero trovato un accordo privato per evitare alcuni sviluppi sul fronte del filone giudiziario. In effetti è andata proprio così, con l’ex marito di Chiara Ferragni che ha versato del denaro a Iovino per far sì che non lo denunciasse.