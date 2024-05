Corona: “Matrimonio Ferragnez? Amore inesistente, lui un bimbo”

Fedez, quando stava con Chiara Ferragni, costretto a una vita distante dal suo modo di essere. A sostenerlo è Fabrizio Corona, intervenuto ai microfoni del podcast Gurulandia. L’ex re dei paparazzi per lungo tempo ha criticato il rapper. Da mesi invece afferma di frequentarlo e di aver appianato le vecchie ruggini. Addirittura Corona ha riferito che è stato lui a fare da tramite tra il cantante e Cristiano Iovino per la vicenda arcinota del pestaggio subito da quest’ultimo a Milano.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona sui Ferragnez

“Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua. Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino”. Così Corona a Gurulandia. Parole forti che addirittura mettono in discussione i sentimenti provati dai due ex coniugi. Secondo l’ex marito di Nina Moric, i Ferragnez avrebbero gestito la loro relazione come un business e nulla più. Spazio poi alla vicenda relativa a Iovino.

Corona ha dichiarato che Fedez “ha fatto cavolate, ha litigato in un locale, hanno litigato dopo e sotto casa di Cristiano. Iovino”. “La colpa era di Cristiano – ha aggiunto l’ex re dei paparazzi – e dopo la lite nel locale si sono detti ‘ci vediamo dopo sotto casa tua’”. L’imprenditore milanese ha poi sostenuto che nel video diffuso dalla stampa relativo al pestaggio – quello in cui tutti hanno detto che la persona che per prima si vede aggredire il personal trainer romano è Fedez – è stato mal interpretato. Cioè? Per Corona l’uomo che prova a sferrare dei pugni a Iovino in prima battuta non è l’ex marito di Chiara Ferragni: “Adesso voglio dare un’esclusiva. Nel video trasmesso anche dai tg, si vede una persona che prova a dare due pugni a Iovino, ma non è Fedez, al contrario di quello che dicono tutti”.

Corona ha poi raccontato che il fattaccio si era fatto talmente pesante che “ha rischiato di rovinare sia Fedez che Cristiano Iovino”. Spazio poi all’aneddoto inerente al suo intervento per riportare la pace e sistemare la situazione: “Siccome io sono amico sia di Cristiano che di Fedez e li frequento, così come sono amico con gli avvocati, li abbiamo fatti incontrare per fare una transazione”.

L’ex re dei paparazzi si riferisce al fatto che Iovino non ha sporto denuncia contro il cantante in quanto i loro legali hanno trovato un accordo economico per mettere a tacere la questione e per evitare che la vicenda avesse risvolti giudiziari (anche se potrebbe comunque averli. Se ne saprà di più al termine delle indagini che sta svolgendo la procura di Milano).

“Io sono il tramite – ha spiegato Corona – perché faccio il mio lavoro di mediatore con la mia agenzia di comunicazione. Iovino ha un manager che è uno dei miei più cari amici. Iovino oggi sta per fare delle altre cose. Quindi facciamo questo incontro con una trattativa, non c’è stata una querela, ma una transazione”.

A proposito della transazione: si è sussurrato che Fedez abbia pagato una maxi cifra al personal trainer romano per scongiurare una denuncia. C’è chi ha assicurato che il cantante abbia sborsato circa 500mila euro. Corona ha smentito tale indiscrezione: “Hanno dato la notizia che Iovino avrebbe preso 500mila o 600mial euro. 500.000 euro? Mi facevo picchiare anche io per questa cifra”.

“Se non c’è una querela – ha concluso l’ex re dei paparazzi -, ma una transazione con la persona che è stata picchiata, il reato non vale nulla”, ha concluso: “Ma non c’è stata nessuna spedizione punitiva e nessun affare losco tra le parti. Qui c’è stata una rissa per motivi banali, cavolate di tavoli in discoteca. Non è che se uno paga i danni a uno, allora si è comprato il silenzio”.