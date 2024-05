Chiara Ferragni piange per Fedez: “Un ritorno? Direi di no”

Nuova giornata, nuovo capitolo nella storia dei Ferragnez. Nonostante i due si siano separati pochi mesi fa, Fedez sembra aver già voltato pagina. Dopo settimane di serate, feste e presunti flirt, lo scorso 27 maggio, il rapper è finalmente uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: la modella francese Garance Authiè. I due sono stati beccati passeggiare mano nella mano a Montecarlo, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Inoltre, il cantante ha anche pubblicato una storia della 20enne sul suo profilo Instagram. La notizia ha lasciato molti di stucco, scatenando una valanga di critiche nei confronti del 34enne, sia per la giovane età della modella che per la tempestività con cui ha reso pubblica la loro relazione.

In tutto ciò, non è tardata ad arrivare la reazione di Chiara Ferragni. Inizialmente, l’influencer ha deciso di rispondere in maniera ironica, lanciando velenose frecciatine verso l’ex marito. Prima, ha scherzato sulla sua “altezza”, per poi fare riferimento ad una nota citazione di Marracash, che anni fa lo definì un “nano con la sindrome di Napoleone”. Ma, dopo la rabbia iniziale, pare che per la Ferragni sia arrivata una fase di maggior realizzazione e tristezza. E, ovviamente, ha voluto condividere queste sensazioni con i suoi followers con un altro TikTok.

Facendo riferimento al trend di TikTok con “Le Parole Più Grandi” di Coez (dove si vedono coppie felici e innamorate), l’imprenditrice digitale ha pubblicato un video in cui la si vede piangere e commuoversi nel vedere l’amore altrui. “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”, ha scritto. Ma, non è finita qui. La Ferragni si è di nuovo sbizzarrita nella sezione commenti, mettendo mi piace a chi la invitava ironicamente a provare a conquistare l’attore Jacob Elordi o a chi la incitava a lanciare altre frecciatine all’ex marito.

“Forse non avete compreso che questo è tutto studiato per salvare Chiara e far dimenticare le truffe, torneranno insieme”, ha scritto un altro utente. Al che, la Ferragni ha risposto in maniera categorica: “Direi di no”. Insomma, il matrimonio dei Ferragnez è definitivamente ad un punto di non ritorno. Tra l’altro, mentre Chiara si sfogava su TikTok, Fedez confermava ancora una volta la storia con la nuova fiamma.

Fedez e il commento a Garance Authiè: la coppia non si nasconde

Ieri, 29 maggio, Garance Authiè ha preso parte alla serata di gala di Cannes, postando una serie di foto dell’evento sul suo profilo Instagram. Incurante delle critiche, Fedez ha ben pensato di lasciare un commento, pubblicando una sua gif dove mostra un cartellino giallo durante una puntata di LOL – Chi ride è fuori. Un chiaro riferimento alla bellezza della modella durante la serata, che ha suscitato la reazione immediata del rapper.