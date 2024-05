Ferragni-Fedez, la guerra continua: le ultime mosse social

La battaglia social tra Chiara Ferragni e Fedez sembra non volersi placare. Lo sanno bene i followers dell’influencer cremonese che, nelle ultime ore, ha regalato loro una nuova frecciatina rivolta all’ex marito. La Ferragni ha infatti appena aggiunto una carrellata di immagini al suo feed di Instagram ma alcune di esse, scattate in “compagnia” del mezzobusto di Napoleone I, hanno colpito particolarmente i followers e acceso un dibattito circa il loro significato nascosto.

I fans più attenti e di lunga data hanno subito capito che si potesse trattare di un’ennesima stoccata rivolta proprio a Fedez, che si sta invece preparando all’uscita del nuovo singolo realizzato in collaborazione con Emis Killa. Un brano che potrebbe contenere riferimenti alla sua storia d’amore con l’influencer cremonese. Insomma, si preparino i pop-corn perché la saga degli ex Ferragnez non accenna a fermarsi.

Chiara insieme a Napoleone: il chiaro riferimento a Fedez

Come anticipato, solamente i fans più attenti e di vecchia data potranno ricordarsi di questo particolare e quindi capire il probabile significato nascosto dell’ultimo post di Chiara Ferragni. Dopo la paparazzata di Fedez in quel di Montecarlo in compagnia della bella e giovane modella Garance Authié, l’influencer ha infatti iniziato a mandare frecciatine, a volte anche poco velate, all’ex marito.

Con tutta probabilità la Ferragni, stanca di stare a guardare, ha deciso di iniziare a esprimere quello che pensa liberamente e, naturalmente, ha scelto di farlo nel modo che conosce meglio, ovvero attraverso alcuni post sui social.

Venendo all’ultimo scatto postato dalla Ferragni, in molti si sono chiesti perché la fotografia con Napoleone potrebbe rappresentare un riferimento all’ex marito. Per capirlo è necessario andare un po’ indietro nel tempo e, in particolare, a quando il rapper venne definito “Il nano con la sindrome di Napoleone” da alcuni colleghi del mondo della musica e non.

Qualcuno ricorderà infatti che, qualche anno fa, sia Marracash che la nota giornalista Selvaggia Lucarelli avevano parlato di Fedez usando proprio questo particolare appellativo. Un fatto che aveva anche dato vita a un vero e proprio litigio social tra i diretti interessati.

Ecco quindi svelato l’arcano: Chiara potrebbe essersi farsi fotografare sorridente insieme al mezzobusto di Bonaparte per regalare ai suoi fans l’ennesima stoccata nei confronti dell’ex marito e padre dei suoi due figli.

Ovviamente, si è trattato di una mossa che ha letteralmente scatenato gli utenti dei social che si sono riversati su Instagram e X, ex Twitter, per commentare la mossa dell’influencer. “Oddio, perché questa foto mi rimanda a un vecchio dissing contro Fedez?”, “Lo ha fatto per Fedez sicuramente”, “Il chiaro riferimento al nano con la sindrome di Napoleone”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai suoi followers.

Naturalmente si tratta di conclusioni alle quali sono arrivati i fans dell’influencer e che non sono ancora state in alcun modo confermate da Chiara che, con tutta probabilità, non dirà mai se si sia trattato davvero di una frecciatina al rapper di Rozzano.

La nuova canzone di Fedez è una stoccata a Chiara?

Tra pochissimi giorni uscirà il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa. A quanto pare però, il testo del brano, intitolato Sexy Shop, conterrebbe alcuni riferimenti alla sua storia d’amore con Chiara Ferragni. Che il rapper non voglia mandare un messaggio alla sua ex? Intanto Fedez, poche ore fa, ha postato una story sul suo profilo Instagram con una frase ben precisa e che in molti hanno pensato potesse essere dedicata proprio alla sua ex moglie: “Dici che sono un bastardo?”.

Naturalmente si tratta di un estratto del suo nuovo singolo ma in molti pensano che quella frase non sia stata scritta a caso e che nasconda in realtà un significato ben preciso legato all’influencer cremonese.

Il primo a riportare questa indiscrezione è stato il Fatto Quotidiano: “E proprio a quest’ultima (Chiara Ferragni) sembrano essere dedicati alcuni versi del brano che uscirà questo venerdì: ‘L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio‘ e ancora ‘una storia infinita che poi è finita’. Ogni riferimento non è puramente casuale.”