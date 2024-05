Fedez a Monaco mano nella mano con una modella: parte il gossip

Fedez si trova attualmente a Monaco per il Gran Premio di Formula 1 ed è stato avvistato nelle ultime ore in compagnia di una modella. Nello specifico i due si tenevano per mano e le immagini stanno facendo il giro del web. La stessa ragazza è comparsa anche nelle storie pubblicate sui social dal cantante. Immediatamente è partito il gossip: si tratta di una nuova fiamma per il rapper? Capiamo meglio chi è la modella con cui è stato visto.

Fedez paparazzato a Monaco con una modella: chi è

Dopo il flirt che gli è stato attribuito con Ludovica De Gresy, poi smentito, Fedez è stato recentemente visto con un’altra ragazza. Si tratta nello specifico della modella francese Garance Authié, come scritto da Very Inutil People. E’ stata proprio la pagina social a condividere il video dei due insieme, mano nella mano, al Gran Premio di Formula 1 a Monaco dove Fedez si è recato per sostenere la Ferrari di Charles Leclerc. Come si può vedere nel filmato, Fedez le prende la mano ed i due si allontano insieme. Il gesto del rapper ha immediatamente fatto impazzire il web e in molti si stanno domandando se si tratti della sua nuova fiamma.

Qui di seguito il video condiviso dalla pagina Instagram Very Inutil People:

La stessa ragazza bionda, inoltre, è apparsa anche in delle storie pubblicate recentemente sul profilo Instagram ufficiale di Fedez. In queste lo si vede a bordo di uno yacht a pranzare in compagnia di alcuni amici. Tra questi c’è anche la modella, che compare anche da sola di spalle in un’altra foto condivisa nelle stories dal rapper.

Di seguito la foto della ragazza apparsa nelle storie di Fedez:

Per il momento ancora non c’è nulla di certo. Non sappiamo difatti se si tratta di una semplice amica oppure se Garance Authié è la nuova fiamma di Fedez. Non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati che potrebbero confermare o smentire il flirt. Possibile che, dopo essere stati paparazzati insieme, i due vogliano fare chiarezza sulla questione e spiegare la vera natura del loro rapporto.