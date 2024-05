Ludovica Di Gresy s’è fidanzata con Fedez? Il rapper: “Ora parlo io”

Ludovica Di Gresy è la nuova fidanzata di Fedez? La domanda è rimbalzata ovunque dopo che nei giorni scorsi è diventato virale un video in cui si vede l’ex marito di Chiara Ferragni parlare fitto fitto con la giovane al release party del nuovo disco dello stesso rapper, Capo Plaza. Nel locale di Milano dove si stava facendo baldoria, l’artista e Ludovica, che secondo indiscrezioni è una ragazza dell’alta borghesia meneghina, sono stati sorpresi a parlarsi con complicità. A un certo punto, nel filmato in questione, si nota il musicista chiedere alla donna di spostarsi altrove, probabilmente per avere più privacy.

Ebbene, che rapporto c’è tra i due? Fedez ha commentato la vicenda gossippara che lo riguarda intervenendo a “La Zanzara”, programma in onda su Radio 24 e condotto dai giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo. A scoperchiare la questione ci ha pensato Cruciani che senza troppo girarci attorno ha domandato al cantante di “parlare di questa signorina che compare sempre accanto al suo nome sui giornali”. “Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta”, ha tagliato corto Fedez, lasciando intendere che non si è fidanzato con la bella ‘signorina’ bionda.

Sempre a “La Zanzara”, il rapper ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito al processo in corso contro il Codacons. “Io sono cintura nera di querele, il processo comunque non è ancora terminato”, si è limitato a dire Fedez che da tempo è ‘braccato’ dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (ormai non si contano più gli esposti e le battaglie condotte dall’ente contro l’ex marito di Chiara Ferragni).

Fedez e Chiara Ferragni, nessuna possibilità di ricucitura

Chi credeva in una crisi matrimoniale passeggera tra le due star di Instagram, si è sbagliato. E di grosso. Le nozze dei Ferragnez sono giunte inesorabilmente al capolinea e al momento non c’è spazio per una ricucitura sentimentale. Fedez, tornato single, ha deciso di darsi alla pazza gioia della vita mondana, presenziando a parecchi eventi e party esclusivi milanesi. L’ex moglie, invece, ha trovato rifugio negli affetti più stretti. Da quando il matrimonio è naufragato ha trascorso molto tempo con la famiglia e gli amici più cari.