Chiara Ferragni sfotte l’altezza di Fedez: “Ora posso usare i tacchi”

Chiara Ferragni senza freni. Negli ultimi giorni, non si fa che parlare della presunta nuova relazione di Fedez con la modella francese classe 2004, Garance Authiè. I due sono stati beccati prima nella mano nella mano a Monaco durante il Gran Premio di Formula 1 e, successivamente, mentre si scambiavano baci in una discoteca. Non solo, il rapper ha anche pubblicato la ragazza nelle sue storie Instagram, decidendo di non nascondersi e uscire allo scoperto. Questa notizia ha lasciato in molti scioccati, sia per la giovane età della modella, sia per quanto somigli alla Ferragni, e anche per il breve periodo trascorso dalla separazione con la sua ex compagna, con cui è stato per più di 7 anni.

Tra la miriade di reazioni presente sul web, è arrivata anche quella dell’imprenditrice digitale. Tornata da Madrid dopo un viaggio insieme ai figli, Leone e Vittoria, Chiara ha iniziato a lanciare frecciatine tramite i suoi social. Prima, ha messo like al commento di una fan che ha scritto: “Guardando gli ultimi sviluppi, posso solo dirti ‘era ora’”. Successivamente, poche ore fa, l’influencer ha pubblicato su TikTok una sua foto con gli occhi al cielo scrivendo: “Scrivete voi una caption”.

Da lì, gli utenti si sono sbizzarriti con i commenti, molti dei quali con riferimenti e battute a Fedez e alla sua nuova relazione. Ovviamente, la Ferragni non poteva lasciarsi sfuggire quest’occasione per sferrare nuove bordate contro l’ex marito. Dunque, è ripartita con i like, come uno ad un commento che come idea per una caption alla sua foto ha scritto: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. Insomma, uno sfottò bello e buono all’altezza del rapper.

Com’è noto, Fedez è alcuni centimetri più basso dell’ex moglie. Una differenza d’altezza su cui i due hanno spesso scherzato nel corso del loro matrimonio, come ad esempio in un video diventato virale in cui l’ex coppia si preparava per andare alla Fashion Week e si divertiva a gestire le difficoltà con i tacchi alti della Ferragni. Chiara è poi andata avanti a mettere cuoricini a un messaggio con le emoji delle freccette e a un altro in cui si scherzava sul fatto che ora avrebbe via libera con Jacob Elordi, l’attore australiano per il quale ha rivelato tempo fa di avere una cotta.

Insomma, Chiara Ferragni non ha intenzione di rimanere più in silenzio, esprimendo tutta la sua delusione e rabbia per i recenti atteggiamenti dell’ex marito, nonché padre dei suoi due figli.