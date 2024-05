Fedez-Garance, Chiara Ferragni reagisce al gossip: “Era ora”

Dopo la notizia del nuovo flirt di Fedez, non poteva di certo mancare la reazione dell’ormai ex moglie, Chiara Ferragni. Di recente non si fa altro che parlare del nuovo flirt del rapper milanese, paparazzato in compagnia della splendida modella francese Garance Authiè.

La notizia del momento è senz’altro questa: Fedez sembra avere una nuova fidanzata. Il cantante milanese è stato avvistato in compagnia della bellissima modella originaria della Francia, che ha scatenato una valanga di reazioni da parte degli italiani. Tra chi la ritiene troppo giovane e che invece intravede una vaga somiglianza con la Ferragni (richiamata, forse, dai capelli biondi e dal fisico longilineo), il flirt tra Fedez e la bella Garance è ormai sulla bocca di tutti. Tra le altre, non poteva di certo mancare anche la reazione dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Sono passati ormai diversi mesi da quando le due star hanno reso pubblica la notizia della loro separazione. Eppure i fan sono ancora increduli e non smettono mai di sperare in un loro ritorno insieme. Ecco perché in molti sono rimasti stupiti quando hanno visto le immagini di Fedez con un’altra donna che non fosse la nota influencer. In moltissimi hanno reagito sui social, con commenti tra lo stupore e il divertimento generale. Impossibile non notare che anche la Ferragni ha reagito alla notizia, sebbene indirettamente.

Nelle stesse ore in cui in Italia impazzava il gossip tra Fedez e la giovane Garance, la Ferragni si trovava all’estero. Partita per Madrid, l’influencer lombarda ha trascorso uno stupendo weekend in compagnia dei suoi bambini, Leone (nato nel 2018) e Vittoria (2021). Proprio mentre la Ferragni si divertiva nella capitale spagnola, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di commentare le immagini apparse sui social. In particolare, tutti gli occhi sono puntati su un commento che recita: “Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti: era ora“, e che si è meritato un cuore di apprezzamento proprio da parte della Ferragni.

A quanto pare l’influencer si sta leccando le ferite, mentre l’ormai ex compagno è sempre più preso dalle gioie della vita da single e dai fatti di cronaca. Proprio il nome del rapper spicca anche nell’indagine sul pestaggio a Cristiano Iovino, di cui non si fa altro che parlare da qualche settimana.