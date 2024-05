Fedez-Iovino, accordo economico: la cifra folle pagata dal rapper

Com’è noto, Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo economico per porre fine allo scandalo di cui sono stati recentemente protagonisti. Ma, si proceda con ordine. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, Iovino è stato vittima di un’aggressione, nella quale sarebbe coinvolto anche il rapper. Dopo una rissa avvenuta in una discoteca frequentata da entrambi, il personal trainer è stato assalito da un gruppo di uomini proprio sotto la sua residenza a Milano, tra i quali figurava anche Fedez.

Inizialmente, l’ex giudice di X Factor ha negato di essere stato presente durante l’aggressione. Ma, le indagini della procura di Milano hanno assicurato la sua partecipazione, grazie alle registrazione delle videocamere di sorveglianza e alle testimonianze di due vigilantes. Di conseguenza, è stato aperto un fascicolo per rissa, reato procedibile d’ufficio. Una volta messo alle strette, Fedez ha quindi cercato di fare tutto il possibile per evitare che Iovino lo querelasse, cosa che aveva deciso di non fare nel momento del pestaggio. Difatti, per aprire un fascicolo anche per le percosse e le lesioni, è necessaria la denuncia della parte offesa.

A questo punto, Fedez avrebbe optato per “comprare” il silenzio di Iovino. Stando a quanto riportato dall’ANSA, i legali di entrambi avrebbero raggiunto un accordo economico. Come accaduto in precedenza con Francesco Totti, il personal trainer ha nuovamente acconsentito a collaborare in cambio di una considerevole somma di denaro. Nel caso dell’ex calciatore della Roma, Iovino ha preso ben 150mila euro per rilasciare l’intervista esclusiva a “Il Messaggero”, dove ha ammesso di aver avuto una frequentazione intima con Ilary Blasi. Non solo, Cristiano sarà anche una parte fondamentale nel processo tra l’ex coppia.

Iovino: la somma da capogiro offerta da Fedez

Invece, qual è stata la somma che Iovino ha ricevuto da Fedez? Gabriele Parpiglia, in diretta su RTL 102.5, ha svelato i dettagli dietro quest’accordo economico:

C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. A me risulta che la cifra sia tra i 400 e i 500mila euro. Parallelamente c’è la vendita della villa… due cose che potrebbero collimare. Dinanzi ad una cifra del genere, Iovino non fa denuncia però la denuncia prosegue d’ufficio. Ma non essendoci il querelante ha un peso minore.

Insomma, una cifra realmente da capogiro quella che Fedez è stato disposto a cedere pur di non avere conseguenze legali da questa vicenda: nientemeno che 400-500 mila euro. Ovviamente, è necessario ribadire che queste rimangono solo indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non sono uscite conferme ufficiali riguardo l’accordo raggiunto tra il rapper e “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi.