“Iovino pagato da Totti per l’intervista su Ilary”: la cifra da capogiro

L’intervista rilasciata da Cristiano Iovino a “Il Messaggero” ha scatenato un vero e proprio terremoto. Ma, si proceda con ordine. Il personal trainer, da tempo al centro di voci che lo vedevano come un intimo amico di Ilary Blasi, ha finalmente chiarito la natura del suo legame con la conduttrice. La Blasi, nel suo documentario Netflix “Unica“, aveva accennato a un famoso caffè preso con un ragazzo misterioso, tenuto nascosto all’allora marito Francesco Totti. Ebbene, pochi giorni fa, Iovino ha rivelato che lui e la Blasi avrebbero avuto una vera e propria frequentazione intima.

A quanto pare, i due ebbero incontri sporadici e intimi per diversi mesi. Addirittura, verso la fine del 2021, Ilary avrebbe fatto intendere a Cristiano che il matrimonio con Totti era ormai arrivato ai titoli di coda e che i due erano separati in casa. Delle accuse molto pesanti, che la Blasi ha prontamente smentito. Prima, l’ex letterina ha dichiarato che l’unica verità rimane quella raccontata nel suo film. Successivamente, ha parlato della vicenda in un’intervista data a Verissimo in occasione della presentazione del suo nuovo libro.

Davanti all’amica Silvia Toffanin, Ilary ha di nuovo negato categoricamente di aver avuto una frequentazione intima con Iovino. Non solo, la Blasi ha anche colto l’occasione per ringraziare il personal trainer. Il motivo? Quest’ultimo le avrebbe fatto delle rivelazioni inedite su Totti a settembre del 2022, dunque pochi mesi dopo l’annuncio della separazione. Durante l’intervista, poi, la Blasi ha sollevato un legittimo dubbio riguardo il tempismo dell’intervista di Cristiano. Questo perché la presentatrice ha una causa in corso con l’ex marito, che proprio lo scorso dicembre avrebbe citato il giovane come test del processo.

Effettivamente, le incertezze di Ilary avrebbero trovato conferma tramite una notizia diffusa da Dillinger News. Il portale di Fabrizio Corona ha svelato che Totti avrebbe avuto un incontro segreto con Iovino a Roma, durante il quale lo avrebbe pagato per rilasciare la famosa intervista. Pare, infatti, che sia stato lo stesso Iovino a contattare personalmente “Il Messaggero” alcune settimane fa, offrendo gratuitamente di dire la sua verità.

Ma quale sarebbe la cifra data da Totti al presunto amante di Ilary? Cristiano Iovino avrebbe preso ben 150mila euro dall’ex capitano della Roma. Ad ogni modo, sembra che la Blasi abbia in serbo un’arma segreta per riuscire a vincere contro l’ex marito. Stando a quanto svelato da Dillinger News, la conduttrice avrebbe intenzione di chiamare Fabrizio Corona sul banco dei testimoni per poter raccontare tutta la verità.