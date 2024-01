Verissimo, Ilary Blasi parla di Iovino: Noemi Bocchi la attacca

Ilary Blasi è tornata a Verissimo. Naturalmente tutto il dialogo condotto dall’amica Silvia Toffanin ha ruotato attorno alla separazione da Francesco Totti. La conduttrice romana ha anche parlato di Cristiano Iovino, provando a rovesciare a suo favore ciò che di recente ha dichiarato il personal trainer, il quale ha raccontato di aver avuto una frequentazione intima con lei.

“Ho sensazioni miste, malinconia, tenerezza, nostalgia, anche gratitudine, alla fine della fiera è stato un bel matrimonio”. Così ha esordito la Blasi ricordando i vent’anni passati assieme all’ex marito. La Toffanin le ha domandato quando è rimasta maggiormente delusa. A questo punto è arrivata una risposta con un aneddoto alquanto particolare:

“Quando non si presentò al mio compleanno. Usò una scusa di lavoro che poi di lavoro non si trattava. Una delusione pesante, ma ce ne sono state tante altre. Queste ferite però ti permettono di voltare pagina più velocemente. Quando si rompe la fiducia diventi più lucida. Soffri, ma superi le cose prima. Non ho rabbia, guardo avanti, c’è una nuova Ilary”.

Ilary ha poi spiegato che, nonostante tutto, continua a credere nell’amore e che non esclude che un giorno si possa risposare: “Credo ancora nell’amore e nel matrimonio, non mi metto limiti”. Dopo il documentario Unica e il libro Che stupida (in uscita il 30 gennaio), molti hanno criticato la conduttrice sostenendo che avrebbe dovuto spettacolarizzare di meno la fine della storia con Totti. “Chi mi ha criticato perché ho non ho lavato i panni sporchi in casa? Sono d’accordo, ma il primo a mettere in piazza tutto è stato Francesco, con l’intervista al Corriere della Sera”, la difesa dell’ex Letterina di Passaparola.

Capitolo Cristiano Iovino, uno dei più delicati dell’intera faccenda. Così Ilary:

“Lui ha detto che c’è stata una frequentazione intima? Faccio una premessa. C’è una causa in corso con Totti, non bella. Detto questo, mi viene da ridere. Per me le relazioni intime sono diverse. Non mi sorprende che abbia parlato adesso, lui testimonierà nel processo. Comunque ringrazierò sempre Cristiano. A settembre 2022, quando già io e Francesco ci eravamo lasciati, venne al Ronin, un locale di Milano, a una festa di compleanno dove c’ero anche io. Mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.

La Blasi è stata scaltrissima. Subito si è defilata dalla questione “frequentazione intima” (a leggere bene tra le righe non ha smentito, quindi resta più che plausibile l’ipotesi che dopo il caffè ci sia stato pure l’ammazza caffè), poi ha rilanciato, lasciando intendere che il personal trainer gli ha fatto delle rivelazioni su Totti. Cosa le ha detto? Tutto spinge a credere che Iovino abbia svelato alcuni altarini dell’ex calciatore.

Noemi Bocchi contro Ilary Blasi

Nelle scorse ore, dopo l’intervista in cui Iovino ha parlato di “frequentazione intima” con Ilary, si è fatta viva Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Totti. La donna, raggiunta dal quotidiano La Repubblica, ha così tuonato sulla conduttrice romana: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi”.