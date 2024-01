Ilary Blasi e l’amante: chi dice le bugie, il caso spiegato bene

La versione di Ilary Blasi sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, in alcuni passaggi, inizia a fare acqua da tutte le parti. La vicenda è alquanto intricata e di recente sono trapelate versioni che non collimano l’una con l’altra. Dunque risulta opportuna riferire nel dettaglio cosa è emerso fino ad ora per riuscire a sbrogliare la matassa.

Lo scorso anno Totti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, affermando che aveva intercettato messaggi scambiati tra la moglie e un uomo e che tale fatto risaliva a prima che lui conoscesse Noemi Bocchi. L’ex calciatore non aveva fatto il nome del personal trainer Cristiano Iovino ma i ben informati avevano assicurato che i riferimenti portavano proprio a lui.

La questione è finita nel dimenticatoio fino a quando la Blasi, nel documentario Unica (Netflix), ha ammesso di aver incontrato un ‘lui’, ma soltanto per un caffè e nulla più. Quel ‘lui’ naturalmente era Iovino. Si arriva alle scorse ore, quando il personal trainer, intervistato dal Messaggero, ha sganciato la sua versione bomba.

Iovino ha raccontato di aver avuto una “frequentazione intima” con Ilary. La sua narrazione è stata infarcita di dettagli, come ad esempio quello che lei lo avrebbe invitato a raggiungerla a New York quando si trovava negli States senza Totti naturalmente. Viene da chiedersi: Cristiano si sta inventando tutto? Se così fosse avrebbe pure una bella fantasia, ricca di spunti utili a creare una storia talmente verosimile da sembrare vera. Il sospetto, invece, è che di inventato ci sia ben poco.

Dopo le dichiarazioni di Iovino è arrivata la stringata replica dell’ex moglie di Totti che, raggiunta dal Corriere della Sera, ha liquidato rapidamente la vicenda pronunciandosi così: “La verità resta quella che ho raccontato” in Unica, vale a dire che si sarebbe fermata al solo caffè. Piccola annotazione che alimenta ulteriori sospetti: i vip, come qualsiasi altra persona, quando sono convinti che su di loro sono state raccontate falsità, quasi sempre non si limitano a smentite rapide, quasi a voler fuggire dal tema. Anzi, giustamente, replicano in modo convincente e smontano le fake news. La Blasi invece è apparsa tutto fuorché convincente in questo caso.

Finita qui? No. Ad alimentare altre voci ci ha pensato Alex Nuccetelli, amico fraterno di Francesco Totti il quale, raggiunto da Fanpage.it, ha detto che Iovino lo conosce bene avendolo allenato. Inoltre ha aggiunto che della questione con la Blasi già lo sapeva e ne aveva parlato anche con Totti, ma solo dopo che l’ex calciatore scovò i messaggi dell’allora moglie. Perché non lo ha subito detto all’amico?

“Ho sempre preferito farmi gli affari miei. Iovino mi aveva parlato di Ilary Blasi? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto. Non me la sentivo parlarne al posto suo”, ha detto Nuccetelli che ha smentito di esserci lui dietro alla decisione di Cristiano di rilasciare l’intervista in cui ha sostenuto che con la conduttrice ha avuto una “frequentazione intima”.

“Si era confidato con me che sono un amico di spogliatoio”, ha aggiunto. A proposito della sua scelta di non parlare inizialmente con Totti: “In prima battuta non l’ho fatto ma, quando Francesco ha avuto il dubbio e mi ha chiesto di dargli un parere, gliene ho parlato“. E ancora:

“L’aveva scoperto per conto suo dal telefono. Non potevo rovinare un matrimonio durato 20 anni e quindi, finché non vedo, sto zitto. Come potevo esserne certo al punto da espormi? Magari Iovino poteva avermi raccontato una sciocchezza per fare il figo. Quando Totti me ne ha chiesto conto, gli ho raccontato che cosa si diceva a Roma e che cosa mi aveva detto lo stesso Cristiano. Parliamo di un periodo antecedente all’arrivo di Noemi Bocchi nella sua vita. Posso dirti che già all’epoca in cui Francesco lasciò la Roma, le crepe familiari erano consistenti: Totti si lamentava di avere una moglie poco accondiscendente. Certo, non pensava a un tradimento. È un uomo abituato al fatto che tutte le donne siano innamorate di lui, anche perché ha mille qualità. Ha sempre dato poco peso al fatto di essere poco coccolato, cosa che ha ritrovato adesso con la nuova compagna con la quale sta vivendo una seconda giovinezza”.

Secondo Nuccetelli, Iovino ha deciso di parlare perché “è stato chiamato a testimoniare in tribunale“ e quindi “ha pensato di dover raccontare la verità”. Si capisce rapidamente che le versioni di Ilary e di Iovino sono assai differenti. Qualcuno dice evidentemente le bugie. Chissà chi è…