Iovino sbugiarda Ilary Blasi: “Rapporti intimi con lei, altro che caffè”

Intervista esplosiva di Cristiano Iovino. Per chi non lo sapesse è il personal trainer del cosiddetto caffè di Ilary Blasi. Il giovane, fino ad oggi, non ha detto un parola, mantenendo un profilo bassissimo. Ora, tramite un’intervista al Il Messaggero, smentisce in parte il racconto dell’ex moglie di Francesco Totti, affermando che tra loro c’è stata una vera e propria frequentazione intima e non soltanto un caffè

Iovino colloca i fatti “alla fine del 2021”. Tra l’altro la sua versione non è soltanto un qualcosa che va a riempire le pagine della cronaca rosa italiana ma potrebbe avere un peso non indifferente nella causa di separazione che si sta celebrando al Tribunale di Roma e che vede Ilary e Totti battagliare su fronti opposti con i loro legali.

Iovino: “Con Ilary rapporti intimi”

“Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima”, ha affermato il personal trailer che fino ad ora se ne è stato zitto. E perché non ha continuato a farlo? “Ho evitato di parlare dell’argomento”, ma “sono stato indicato come testimone principale nella causa di separazione in corso (tra Totti e Ilary, ndr) e ho deciso di parlare io”. Dopo che Iovino ha chiarito perché abbia deciso di rompere il silenzio, ha snocciolato il racconto relativo alla conoscenza della conduttrice romana. E la sua versione è differente rispetto a quella della Blasi.

“Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”. Cominciò Iovino a scriverle, “commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore”. Entrambi sapevano che c’era il rischio che succedesse un gran casino vista l’esposizione di Ilary. E infatti il casino è successo.

“C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto”, ha aggiunto Iovino che ha spiegato che iniziò a vedersi in gran segreto con l’ex moglie di Totti a casa sua (quella del personal trainer, ndr).

Il viaggio a New York sfumato

Poi “è capitato qualche volta di incontrarci in negozio da Alessia (Solidani, ndr)”. Ovviamente i due si guardarono bene dal mostrarsi assieme pubblicamente. Solo una volta lui fece uno strappo alla regola. Al compleanno di Ilary, “passai a salutarla, ma in quel momento non ci sentivamo più così frequentemente“. Una volta “lei mi propose di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici in città proprio in quei giorni. Peraltro, mi trovavo in Messico in quel periodo. Ma alla fine decisi di non andare” ha proseguito Iovino, prima di ribadire che tra loro ci fu “una frequentazione intima”, ma non una “vera e propria love story”.

Il personal trainer ha evidenziato che “si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”. Altra rivelazione assai interessante di Iovino riguarda la percezione che Ilary avrebbe avuto in quel periodo del suo matrimonio. E si sta parlando della fine del 2021, quindi di un momento precedente all’entrata in scena di Noemi Bocchi nella vita di Totti.

Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

Iovino ha inoltre detto di non aver più visto la Blasi “come prima dopo il weekend sfumato a New York. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, almeno fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me, anche se indirettamente”. Lo si ribadisce, Iovino è l’uomo del caffè in Unica. Il personal trainer ha concluso:

“Credo semplicemente non ci sia mai stata, da parte di entrambi, la visione di qualcosa di più di quello che era. Io ho iniziato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian, che tra l’altro credo abbia conosciuto proprio a New York. Quella volta in cui mi aveva proposto di raggiungerla e io non ero più andato”.

Le rivelazioni di Iovino raccontano una storia alquanto differente da quella narrata dalla Blasi. Uno, stando al personal trainer, non c’è stato solo il caffè ma diversi rapporti intimi consumati; due, ciò sarebbe avvenuto prima che uscisse il gossip su Noemi Bocchi.