Ilary Blasi, parla la sorella di Cristiano Iovino: “Lui non vive più”

Nuova puntata della telenovela che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Della separazione tra il Pupone e la conduttrice Mediaset hanno parlato un po’ tutti. Ora ha deciso di rompere il silenzio anche Veronica, la sorella maggiore di Cristiano Iovino, il modello e personal trainer romano da qualche mese indicato come il presunto amante dell’ex Letterina di Passaparola.

Dopo qualche settimana di silenzio tramite il suo legale il 36enne ha chiarito di avere con l’ex signora Totti solo un rapporto di amicizia e nulla più ma questo non ha frenato il chiacchiericcio e la vita di Cristiano Iovino è diventata praticamente un inferno. A farlo sapere la sorella Veronica in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più:

“Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia. È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito”

Veronica Iovino, tra l’altro compagna del pugile Giovanni De Carolis, campione intercontinentale in carica dei pesi supermedi e campione del mondo nel 2016, ha fatto sapere:

“Cristiano mi ha detto: “Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito”

La sorella di Cristiano Iovino ha spiegato di non aver fatto altre domande al fratello circa il suo legame con Ilary Blasi. La donna ha rimarcato che il personal trainer è grande, può fare quello che vuole, ma ha aggiunto che questa faccenda gli ha inevitabilmente cambiato la vita.

“Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero. Mi ha detto: “Veronica, Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me”

A causa del grande amore che la Capitale nutre per Francesco Totti, dunque, Cristiano Iovino è stato costretto a traslocare. E la passione del modello per la Lazio non aiuta di certo la situazione…La sorella ha poi fatto sapere:

“Lui conosce tante persone e in discoteca, tempo fa, lo avrebbero visto in un atteggiamento un po’ più intimo del solito con Ilary Blasi: da lì sarebbe nato il gossip. A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più”

Chi è Cristiano Iovino e che lavoro fa

36 anni, Cristiano Iovino è nato e cresciuto a Roma. I suoi genitori si sono separati quando aveva tre anni: il padre è andato via di casa senza badare troppo ai figli mentre la madre è caduta in depressione. Un’infanzia complicata per Cristiano, che ha legato molto con la sorella Veronica, più grande di tre anni. Appena maggiorenne Iovino è scappato all’estero: prima a Miami, dove faceva il cameriere, poi in tante altre località sparse per il mondo.

Quando è tornato in Italia ha fatto il buttafuori e il commesso di magliette da rugby. Per un periodo ha lavorato anche come modello. Oggi invece si occupa di pubbliche relazioni, di palestre e di promozione turistica. Inoltre a Mazzano Romano, in provincia di Roma, è segretario della ASD Intrepida, un’associazione pugilistica di cui il cognato puglie è presidente.

In passato ha avuto breve relazioni: da Giulia De Lellis a Zoe Cristofoli, da Sabrina Ghio a Mariana Rodriguez. “Per colpa del nostro passato familiare non riesce a innamorarsi davvero”, ha confidato la sorella Veronica.