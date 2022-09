Totti ha parlato ed è stata bufera. L’intervista concessa al CorSera dall’ex 10 della Roma è stata una vera e propria bomba mediatica. “La prima a tradire è stata Ilary”, ha scandito il Pupone, aggiungendo che tale presunta mancanza di rispetto sarebbe avvenuta nella primavera 2021 con un uomo lontanissimo dal suo mondo. “Sono rimasto shockato”, ha sottolineato sempre Totti. I riflettori, seppur non è stato fatto alcun nome esplicito, sono stati puntati su Cristiano Iovino, giovane personal trainer che è stato chiacchierato dal gossip in passato per essere stato fidanzato con Giulia De Lellis. E nei mesi scorsi per essere stato accostato proprio alla Blasi. L’AdnKronos, dopo le rumorosissime esternazioni di Totti, ha raggiunto il ragazzo per provare a capire se sia lui la persona sottintesa da Francesco.

“Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”. Questa la secca dichiarazione di Iovino, quando gli è stato chiesto un commento sulla vicenda Totti-Ilary. Un’esternazione che rende il caso ‘separazione’ del Pupone e dell’ex Letterina di Passaparola ancor più spinoso e intricato. Il motivo è presto detto: nella stragrande maggioranza dei casi, innanzi a una situazione del genere, se la persona coinvolta è totalmente estranea ai fatti smentisce. Iovino non si è premurato di farlo. Poteva tranquillamente aggiungere al “No comment”, un “non ne so nulla e non c’entro niente con quella questione”. Ciò non è successo. Chissà perché.

Sull’intera questione è opportuno fare un paio di precisazioni. Anche se Ilary avesse avuto una scappatella, con Iovino o con qualcun altro, ci sarebbe poco da scandalizzarsi. Ci sono milioni di coppie che non sono fedeli; non che ciò sia giusto, ma da che mondo e mondo i tradimenti ci sono, ci sono stati e ci saranno ancora.

Per quel che poi riguarda nello specifico la storia tra Totti e la Blasi, pare di assistere al bue che dà del cornuto all’asino. Eh sì, perché, chi ha iniziato una relazione quando teoricamente il matrimonio era ancora in piedi è stato l’ex capitano giallorosso, che ha confessato che con Noemi Bocchi si vede da Capodanno. Peccato che il Pupone è quella stessa persona che dopo la bomba sganciata da Dagospia lo scorso febbraio si è ritratto assieme all’allora moglie e ai figli, smentendo qualsivoglia gossip. Ohibò, qui qualquadra non cosa!