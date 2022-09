Anche Fabrizio Corona ha voluto dire la sua sugli ultimi sviluppi sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’intervista dell’ex calciatore della Roma ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e l’ex moglie si è dovuta difendere ribadendo, tramite il suo legale, di conoscere segreti in grado di rovinare oltre cinquanta famiglia.

All’Adnkronos Fabrizio Corona – che ha litigato con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip in merito ad un vecchio e presunto tradimento di Totti con Flavia Vento a poche settimane dalle nozze celebrate a Roma nel 2005 – ha fatto sapere:

“Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”

L’ex re dei paparazzi ha rimarcato che quella tra Totti e Ilary non è stata alcuna fiaba d’amore e ha tirato in ballo pure Fedez e Chiara Ferragni:

“La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’é mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra”