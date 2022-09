Bufera su Francesco Totti dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale snocciola piccanti dettagli e retroscena della sua separazione da Ilary Blasi. L’ex calciatore della Roma ha assicurato di non essere stato il primo a tradire nel matrimonio durato diciassette anni, più tre di fidanzamento, e di aver scoperto presunti messaggi compromettenti della conduttrice Mediaset ad un misterioso amante. Il Pupone ha inoltre accusato la madre dei suoi tre figli di aver rubato alcuni orologi della sua preziosa collezione.

Affermazioni gravi e pesanti che hanno prontamente fatto il giro del web: tanti, tantissimi, si sono schierati contro il mito giallorosso. Tra questi Selvaggia Lucarelli, che ha scritto una dura filippica sui social network nei confronti di Francesco Totti. A commentare pure Gabriele Muccino, che ha raccontato la sua personale testimonianza.

Il famoso regista ha spiegato di conoscere bene la tattica dell’avvocatessa dell’ex marito di Ilary Blasi, ovvero Annamaria Bernardini De Pace. Famosa matrimonialista, nonché ex suocera di Raoul Bova, si è occupata di tanti divorzi Vip come quelli tra Albano e Romina Power e Pippo Baudo e Katia Ricciarelli.

Gabriele Muccino ha rivelato:

“Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto”

L’artista ha poi aggiunto:

“Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”

Quello di Gabriele Muccino sembra quasi un avvertimento: anche i tre figli di Totti e Ilary, che Francesco ha più volte rimarcato di voler proteggere, corrono il rischio di avere ripercussioni importanti dovute alla separazione dei famosi genitori. Separazione che, stando a quanto accaduto fino ad ora, si preannuncia tutt’altro che pacifica e consensuale.

Dopo le accuse di Francesco la Blasi è pronta a difendersi e a far valere le proprie ragioni. La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha lanciato un monito a Repubblica tramite il suo legale Alessandro Simeone – tra l’altro ex braccio destro di Annamaria Bernardini De Pace – chiarendo di aver scoperto segreti in grado di rovinare oltre cinquanta famiglie.

Per il momento l’ex Letterina di Passaparola intende mantenere la strada del silenzio ma se continuerà ad essere provocata pubblicamente sarà pronta a raccontare tutta la sua verità in tv, a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin.