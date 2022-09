I matrimoni possono finire in diversi modi, quello di Francesco Totti e Ilary Blasi è terminato nel peggiore. L’intervista rilasciata nelle scorse ore dall’ex numero 10 della Roma al Corriere della Sera ha di fatto confermato quasi tutti i gossip circolati in questi mesi. Si credeva che i due ex coniugi non si fossero lasciati bene. La situazione è persino peggiore di quel che è stata scritto su quotidiani, riviste e siti. Totti ha accusato l’ex moglie di averlo tradito nella primavera 2021 e di essersi impossessata della sua collezione di orologi; lui, per ripicca, le ha fatto sparire le borse. E no, non si tratta di fantagossip: sono racconti usciti dalla bocca dell’ex calciatore giallorosso. E Ilary come ha preso le esternazioni fiume dell’ex marito? Per nulla bene. La conduttrice in forza a Mediaset ha replicato tramite il suo legale, raggiunto da La Repubblica. L’avvocato ha pronunciato una frase bomba.

Parla Ilary Blasi: con Totti è guerra

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”, ha fatto sapere Ilary tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, il quale ha aggiunto che la linea della sua assistita non è cambiata. Resterà quella del silenzio per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Nel frattempo si avvicina la battaglia legale, che, con ogni probabilità, si svolgerà in tribunale in quanto i due ex coniugi sono lontanissimi dal trovare una soluzione senza passare dal giudice (Totti ha parlato anche di questa faccenda, affermando che Ilary non ha voluto accettare alcuna proposta).

“La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”, ha ribadito Ilary ad amici e collaboratori con cui questa mattina ha commentato l’intervista di Totti. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, è sostanzialmente il ragionamento che guida la Blasi nelle sue azioni. “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”, la frase bomba riportata da Repubblica dopo aver sentito il legale della conduttrice.

Ora non resta che capire se Ilary riuscirà davvero ad eclissarsi oppure se cambierà strategia e si presenterà in tv, magari a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin. In quel caso non c’è dubbio che quel passaggio della “cinquantina di famiglie che potrebbero essere rovinate” sarà ulteriormente approfondito. La fiaba si è trasformata in un incubo, i cui protagonisti – che una volta si amavano alla follia – hanno iniziato a prendersi a pesci in faccia.