La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha movimentato il gossip dell’estate 2022. In un primo momento era facile pensare che sarebbe toccato alla nuova relazione di Michelle Hunziker riempire le copertine, ma è chiaro che il divorzio Totti-Ilary, con annessi pettegolezzi, ruberà la scena a tutti. Sarà un’estate di fuoco per l’ex coppia, non ci sono dubbi su questo, e in tutto questo caos c’è chi pensa ai tre figli che dovranno leggere notizie su notizie sulla loro famiglia. Persino Fabrizio Corona ha dedicato delle parole a Christian, Chanel e Isabel nel suo sfogo contro Ilary Blasi. Tra i due non scorre buon sangue, praticamente da sempre, ma dopo lo scontro al GF Vip i rapporti si sono inaspriti ulteriormente. E quella di oggi suona come una vendetta nei confronti della conduttrice.

Per questo motivo quando è arrivata la conferma della separazione tra Totti e Ilary in molti aspettavano il commento di Fabrizio Corona. Che è arrivato, in queste ore, puntuale su Instagram, e non ci è andato per niente leggero. In realtà tanti si sono scagliati contro Ilary, perché nei mesi scorsi ha puntato il dito contro i quotidiani che hanno parlato della sua crisi matrimoniale e parlando di “figure di me..a”. Alla luce dei fatti di questi giorni, però, la crisi era vera e la separazione lo è altrettanto. Corona ha attaccato subito Ilary Blasi:

“Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi. Quando lei lo ha fatto per 20 anni”

Un attacco diretto, duro e senza mezzi termini che non è neanche finito qua. Fabrizio Corona ha incoraggiato i suoi ex colleghi, ovvero i paparazzi, a fare “il vostro lavoro”. Questo perché secondo lui scattare foto a Totti con la presunta nuova fiamma, a Ilary col presunto nuovo flirt e a loro con i figli non sarebbe “speculare”, ma “guadagnare facendo il vostro lavoro”. Il gossip d’altronde è questo ed è praticamente inutile chiedere a giornalisti e paparazzi di non mettersi sulle loro tracce dopo aver annunciato una separazione dopo vent’anni insieme.

Secondo Corona, inoltre, chi decide di far parte del mondo dello spettacolo deve accettarne vantaggi e svantaggi. C’è sempre il rovescio della medaglia, insomma. Poi il pensiero ai figli di Ilary e Totti: “Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”. Infine un post scriptum che parla da solo: Corona ha scritto che in un momento di crisi per paparazzi e non solo questo gossip su Totti e Ilary Blasi ha “riaperto un mercato portando soldi e lavoro per fotografi e carta stampata”. Un mondo in piena crisi, ha sottolineato.

Terminato l’attacco a Ilary Blasi e fatte le sue osservazioni sul gossip, Corona ha postato un suo selfie in cui sorride. E di sicuro non è una foto postata a caso, visto che segue proprio questo commento sulla separazione Totti-Blasi.