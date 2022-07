Ilary Blasi conferma: “Il mio matrimonio con Totti è finito”

Ora è davvero ufficiale: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, il comunicato è arrivato. Dopo vent’anni d’amore e tre figli, il matrimonio per una delle coppie più amate in Italia nel mondo dello spettacolo e del calcio giunge al capolinea. A parlare ci pensa la conduttrice dell’Isola dei Famosi attraverso il comunicato stampa tanto atteso. Infatti, nelle scorse ore Dagospia aveva annunciato che stasera, lunedì 11 luglio 2022, sarebbe arrivato l’annuncio da parte dell’ormai ex coppia sulla separazione. Parlando all’Ansa, Ilary Blasi annuncia così la fine della sua storia d’amore con Totti.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”

Così, la nota presentatrice di Canale 5 spegne le ultime separazione di coloro che faticavano a credere nella rottura. Ilary si affida alla “dichiarazione diffusa dalla sua agente”. Qualche minuto dopo arriva la conferma anche da parte di Francesco Totti, che con un comunicato a parte decide di seguire il passo della madre dei suoi tre figli e di rendere ufficiale la separazione. Come Ilary, l’ex calciatore ci tiene a continuare a mantenere la privacy sulle dinamiche.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”

Totti ammette di aver cercato di recuperare ciò che era ormai andato perduto, senza ottenere il risultato sperato. Inoltre, spiega come mai in questi mesi hanno sempre smentito le voci sui gossip: proteggere i loro figli. E dopo la fine della love story di Brad Pitt e Angelina Jolie, ora tocca a un’altra coppia storica dirsi addio. C’è chi ha sperato fino all’ultimo che si trattassero ancora di indiscrezioni e che uno dei due smentisse nuovamente. Invece, questa volta, arriva la conferma ufficiale.

Erano mesi ormai che circolavano voci al riguardo. Le indiscrezioni parlavano di un’imminente separazione tra Totti e Ilary. Entrambi hanno cercato di tenere a freno i gossip, smentendo sempre. In particolare, la Blasi a Verissimo aveva messo a tacere tutti. Un’amara verità che dovrà accettare chi ha sognato con la loro storia d’amore, da quella maglietta ‘Sei unica’ tirata fuori dopo ogni goal dall’ex calciatore.

Ora Ilary e Totti chiedono rispetto per la loro famiglia, composta da Christian, Chanel e Isabel. Sebbene ora non formino più una coppia, rimangono comunque due genitori attenti alle esigenze e al benessere dei tre figli. Ovviamente, come si poteva immaginare, nessuno dei due intende rivelare i motivi per cui è arrivata la rottura definitiva dopo ben 20 anni di matrimonio.

Intanto, però, il gossip oggi è esploso e iniziano a spuntare fuori delle indiscrezioni sulla rottura. Secondo The Pipol Gossip, i tempi di crisi si sarebbero accesi quando Francesco ha dovuto dire addio al suo papà Enzo. Non solo, pare abbia trovato affetto in un’altra persona, Noemi. Questo nome è già uscito fuori mesi fa, quando era stata fotografata allo stadio. E non mancano anche i gossip sul conto di Ilary.

Queste, precisiamo, sono al momento delle indiscrezioni, che vengono in parte confermate da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, su Instagram, pubblica un retroscena: “Su Chi le foto della notte che Francesco Totti ha passato a casa di Noemi Bocchi prima dell’annuncio della separazione”. La rivista si sarebbe così portata avanti, preparando le immagini che pare ritraggano l’ex calciatore con la sua presunta nuova compagna.