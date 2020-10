Totti, l’emozionante lettera al padre scomparso: i ricordi e le scuse

Francesco Totti ha perso il papà pochi giorni fa e oggi ha voluto dedicargli delle bellissime parole per dirgli addio pubblicamente. La lettera di Totti al padre scomparso è arrivata dal suo profilo Instagram, insieme a una delle ultime foto insieme al signor Enzo. Dopo due giorni di silenzio, quindi, il campione della Roma è tornato sui social e ha raccolto il tantissimo affetto che fan e non gli hanno rivolto in questo momento. Ilary Blasi invece non ha ancora detto nulla sulla morte del suocero: sul suo profilo Instagram tutto tace. Enzo Totti è venuto a mancare solo due giorni fa a causa del Coronavirus. Anche lui è tra le vittime: non è riuscito a sconfiggere il virus perché già affetto da patologie pregresse. E a lui, sempre al fianco di Francesco nella sua carriera di calciatore e nella vita, Totti ha dedicato delle bellissime parole. Per iniziare la sua lettera, Totti ha confessato di aver trascorso i dieci giorni più brutti della sua vita sapendo che suo papà era solo in ospedale a lottare.

Morto papà di Totti, Francesco scrive una bellissima lettera su Instagram

Solo senza la sua famiglia, i suoi cari che potevano abbracciarlo, stringerlo. “Avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa”, ha scritto ancora. Francesco è cresciuto con dei sani valori e per questo ha deciso di dire grazie a suo padre, per tutto ciò che ha fatto per lui e per averlo reso un uomo forte e coraggioso. Ha proseguito scrivendo che già sente la mancanza della voce del papà, delle loro risate insieme e che gli manca il suo sorriso, i suoi occhi, tutto. Gli manca anche vederlo sul divano mentre guarda la tv. Ma oltre ai ringraziamenti sono arrivate le scuse del figlio verso papà Totti. Queste: “Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ti voglio bene, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto”.

Francesco Totti, la lettera a papà Enzo dopo la sua scomparsa

Il ricordo di Enzo Totti rimarrà sempre vivo nei cuori della sua famiglia. Ma soprattutto nel cuore di Francesco che lo ha ricordato nella sua lettera come un papà sempre presente, disponibile e amico di tutti. Totti è orgoglioso di suo papà e spera di averlo reso altrettanto orgoglioso di lui come figlio. E dopo la scomparsa del padre, Francesco ha già raggiunto una consapevolezza: “Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore”. Ciao sceriffo: così lo ha salutato.