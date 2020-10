È morto il padre di Francesco Totti: aveva il Coronavirus

Grave lutto per Francesco Totti e Ilary Blasi. È venuto a mancare nelle ultime ore Enzo, il padre dell’ex attaccante della Roma. L’uomo aveva 76 anni ed è deceduto a causa del Coronavirus. Lo “Sceriffo”, così era soprannominato, era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Spallanzani di Roma. Totti senior non è riuscito a battere il Covid-19 per via una patologia pregressa. Qualche anno fa era stato infatti colpito da un infarto che lo aveva costretto a saltare le trasferte di suo figlio Francesco, quando ancora era in attività come giocatore. Ex impiegato di banca, Enzo Totti ha sempre seguito tutta la carriera del figlio, al quale era assai legato. A Trigoria era di casa: era conosciuto per la sua famosa pizza alla mortadella, che offriva ai giocatori nello spogliatoio, e per le lunghe partite a carte quando seguiva Francesco nei ritiri estivi in montagna.

È morto il padre di Francesco Totti nonché suocero di Ilary Blasi

Al momento né Francesco Totti né Ilary Blasi hanno commentato la notizia della scomparsa dell’amato Enzo. Nelle ultime ore ha espresso tutto il proprio cordoglio Barbara d’Urso, tra le prime a dare la notizia in tv a Pomeriggio 5. Il signor Totti si è spento allo Spallanzani di Roma questa mattina, lunedì 12 ottobre 2020. Enzo lascia la moglie Fiorella e oltre a Francesco un altro figlio, Riccardo. A dare l’annuncio il social media manager della Roma, che ha condiviso un messaggio di affetto su Twitter.

Francesco Totti e Ilary Blasi erano molto legati al signor Enzo

In alcune interviste Francesco Totti ha parlato più volte del rapporto speciale che ha sempre avuto con il padre, che sapeva essere duro e dolce allo stesso tempo. Il signor Enzo l’ha spronato e sostenuto nel mondo del calcio fin da ragazzino. “Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi”, ha confidato tempo fa Totti. Enzo Totti era un nonno innamorato dei suoi tre nipotini Cristian, Chanel e Isabel, figli di Francesco e Ilary. Ottimo rapporto anche con la Blasi, che è entrata nella famiglia Totti poco più che ventenne.